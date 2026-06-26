Nyissuk meg templomainkat a hőség idején!

Hazai – 2026. június 26., péntek | 19:33
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Az alábbiakban Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását tesszük közzé.

A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani, forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek:

ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;

ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;

ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.

Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását.

 

Fotó: Merényi Zita (illusztráció, archiv)

Magyar Kurír

#egyházmegyék #MKPK #szolidaritás

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