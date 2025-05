Nyitott, szerény, alázatos – Interjú Veres András püspökkel XIV. Leó pápáról

– Hogyan értékeli püspök atya az új Szentatya első beszédét?

– Mindnyájan nagy örömmel fogadtuk május 8-án este a hírt, hogy fehér füst szállt fel a Sixtus-kápolna kéményéből. Ez azt jelenti, hogy a bíborosok testülete megválasztotta Ferenc pápa utódát. Ez örömhír nemcsak a hívő emberek számára, hanem a nem hívőknek is, hiszen a Szentatya személye meghatározza az egész Egyház, sőt a világ alakulását. Azóta már azt is tudjuk, hogy az új pápa, Robert Francis Prevost személye fiatal kora ellenére nem ismeretlen egyházi körökben, hiszen 2023. április 12. óta a Püspöki Dikasztérium prefektusa.

A Szent Péter-bazilika erkélyéről mondott első beszédében a feltámadt Krisztus köszöntésével mutatkozott be a világnak: „Béke mindnyájatokkal!” Ez valóban sokat mond minden nép számára, hiszen a földkerekség számtalan pontján, hozzánk egészen közel is, háborúk dúlnak, amelyek ellentmondanak a krisztusi szándéknak, a szeretet békéjének. Amint a Szentatya említette, a béke ajándékát kívánja minden egyes embernek, a családoknak és a nemzeteknek egyaránt.

– A jubileumi szentévben a remény zarándokaiként ismerősen hangzottak Szent Ágoston szavai: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.” Ez azt jelenti, hogy az új Szentatya folytatja elődje, Ferenc pápa megkezdett útját a szinodalitás felé, és elsősorban missziós egyházképben gondolkodik?

– A misszió Krisztus óta az Egyház legfőbb feladata, hiszen Ő arra kérte apostolait, menjenek el az egész világra, és hirdessék minden népnek az evangéliumot. Tehát ez az Egyház identitásának egyik legfontosabb sajátossága.

Minden kereszténynek minden korban feladata, hogy az evangélium üzenetét minél több emberhez eljuttassa. Ez csak együttműködéssel, összefogással lehetséges.

Ezt az új Szentatya saját tapasztalataiból is tudja, hiszen sok éven át missziósként szolgált Peruban. Dél-Amerikában az egyházi élet sokkal inkább közösségi, mint Európában, ahol az individualizmus az Egyházat is nagyon próbára teszi. Nem kétséges tehát, hogy XIV. Leó pápa is nagyon fontosnak tartja a szinodalitást, az együtt haladást. Ez pedig szükségessé teszi az Egyház minden tagjának, papoknak, szerzeteseknek és világiaknak, férfiaknak és nőknek az együtt munkálkodását.

– XIII. Leó nevéhez köthető a Rerum novarum kezdetű enciklika (1891), amely szociális területen és a munka témakörében korszakalkotó útmutatás volt. Az új pápa névválasztása utalás lehet az Egyház modern társadalmi tanításának eredetére?

Ferenc pápa óta tudjuk, nem érdemes feltételezésekbe bocsátkozni a névválasztás dolgában, hiszen az ő esetében is sokan először arra gondoltak, hogy jezsuita szerzetesként Xavéri Szent Ferencre gondolt, s csak később derült ki, hogy ő Assisi Szent Ferenc miatt választotta a Ferenc nevet. Az új Szentatya majd nyilatkozik arról, hogy XIII. Leó pápára vagy annak valamelyik elődjére gondolt-e a Leó név választásakor.

Azt biztosra vehetjük, a világ jelenlegi helyzetében óriási szükség van arra, hogy társadalmi és szociális kérdésekben az Egyház következetesen képviselje az evangéliumi értékrendet. Ez a jézusi örökségünknek meghatározó feladata. Biztosak lehetünk afelől, hogy egy Dél-Amerikában otthonosan mozgó pápa ezt összegyházi szinten képviselni kívánja.

– Fotók tanúskodnak róla, hogy személyes találkozásban is volt része Robert Francis Prevost érsekkel Ferenc pápa 2023-as magyarországi látogatása alkalmával. Hogyan emlékezik vissza, milyen benyomást tett Önre a találkozás?

– Ferenc pápát a közvetlen munkatársai közül többen elkísérték Magyarországra. Közülük néhányuknak magam lehettem kísérője itt-tartózkodásuk idején. Prevost érsek atya akkor még nem bíborosként, de már a Püspöki Dikasztérium vezetőjeként vett részt a látogatáson. A három nap alatt nagyon sok alkalom adódott arra, hogy beszélgessünk az Egyház magyarországi helyzetéről, valamint politikáról és kultúráról egyaránt.

Feltűnő volt Prevost érsek úr fokozott érdeklődése, nyitottsága, de leginkább szerénysége és alázata.

Akkor még nem gondolhattuk, hogy alig két év múlva őt köszönthetjük mint Szent Péter utódát. Öröm ez számunkra, hiszen ezután bármikor, ha magyar személyek vagy ügyek kerülnek elé, tudni fogja, honnan jönnek, milyen háttérrel rendelkeznek.

Kívánjuk a Szentatyának, hogy szolgálatát Isten szándéka szerint, a Szentlélek vezetésével gyümölcsözően tudja megvalósítani. Tartsd meg, Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!

Fotó: Lambert Attila; Vatican News

Forrás: Győri Egyházmegye (ke)

Magyar Kurír