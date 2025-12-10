Nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét! – Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe Debrecenben

A főpásztor homíliájában arra irányította a figyelmet, hogy az ember vágyik az Istennel való kapcsolatra, amit a bűnbeeséssel elveszített, de amelyet maga az Úr állított helyre a megváltás művében.

Szűz Mária különleges szerepet játszott ebben, akit Isten már fogantatásától megóvott a bűntől, hogy rajta keresztül léphessen be a világba a Megváltó. A főpásztor hangsúlyozta: Mária „kegyelemmel teljes”; élete azt a meghívást hordozza mindannyiunk számára, hogy mi is nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét, és engedjük, hogy az átalakítsa mindennapjainkat.

A püspök prédikációjának másik központi gondolata az volt, hogy Mária nemcsak Jézus édesanyja, hanem a kereszt alatt az egész emberiség édesanyjává lett. Példája arra tanít, hogy az advent nem csupán várakozás, hanem aktív készülés: tanulás a szeretetre, az alázatra és a szolgáló életre.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

