Nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét! – Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe Debrecenben

Hazai – 2025. december 10., szerda | 9:00
4

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén, december 8-án kora reggel roráte szentmisére gyűltek össze a hívek a Szent Anna-székesegyházban, Debrecenben. A szentmisét Palánki Ferenc megyéspüspök mutatta be.

A főpásztor homíliájában arra irányította a figyelmet, hogy az ember vágyik az Istennel való kapcsolatra, amit a bűnbeeséssel elveszített, de amelyet maga az Úr állított helyre a megváltás művében.

Szűz Mária különleges szerepet játszott ebben, akit Isten már fogantatásától megóvott a bűntől, hogy rajta keresztül léphessen be a világba a Megváltó. A főpásztor hangsúlyozta: Mária „kegyelemmel teljes”; élete azt a meghívást hordozza mindannyiunk számára, hogy mi is nyitott szívvel fogadjuk Isten kegyelmét, és engedjük, hogy az átalakítsa mindennapjainkat.

A püspök prédikációjának másik központi gondolata az volt, hogy Mária nemcsak Jézus édesanyja, hanem a kereszt alatt az egész emberiség édesanyjává lett. Példája arra tanít, hogy az advent nem csupán várakozás, hanem aktív készülés: tanulás a szeretetre, az alázatra és a szolgáló életre.

A főpásztor homíliája IDE KATTINTVA meghallgatható.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#advent #egyházmegyék #Szűz Mária #ünnepek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató