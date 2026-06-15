Nyolcszáz eladósodott család szabadult meg tartozásától a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével

Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte hosszú ideje fennálló tartozását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adósságkezelő csoportjának segítségével. 2025 januárjától 800 különböző ügyben összesen 2 milliárd forint követelést sikerült kezelni oly módon, hogy az ügyintézés vagy a magáncsődeljárás eredményeként az adósok összesen 1,2 milliárd forint megfizetése alól mentesültek, 800 millió forintot pedig méltányos határidőn belül megfizetnek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009-ben a devizahitelek miatt kilátástalan helyzetbe került családok megsegítésére indította el adósságkezelő programját, és az évek során 9 ezer háztartásnak segített elkerülni a kilakoltatást. Munkatársai az adósok helyzetét megismerve fenntartható fizetési konstrukciókat dolgoztak ki, közreműködtek a pénzintézetekkel, követeléskezelőkkel kezdeményezett egyeztetésekben, éveken át kísérték a családokat.

A karitatív szervezet senki helyett nem fizette ki az adósságot, de segített a tartozást átütemezni, a büntetések elengedését kérni, a régi követelések elévüléséről végzést szerezni, új lehetőségekkel növelni a család bevételeit.

Volt rá példa, hogy egy idős férfit nyugdíjának újraszámoltatásával nyugdíjemeléshez és a különbözet visszamenőleges kifizetésével 800 ezer forint bevételhez juttattak; egy elvált anya tartásdíjának kétszeresére emeléséről állapodtak meg a volt férjjel; egy sokszor műtött asszonynak és fogyatékossággal élő unokájának pedig ápolási díjat intéztek.

A leginkább eladósodott családok megmentésére a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai sokszor kezdeményezik a magáncsőd néven ismert adósságrendezési eljárást, melynek során az adósságok mintegy 60 százaléka alól mentesülnek az érintettek, a fennmaradó összeget pedig a bevételeik alapján megállapított részletekben törleszthetik.

A karitatív szervezet adósságkezelő szolgálata az első időben városokban nyitott irodákban fogadta a segítséget kérő adósokat; az utóbbi években viszont a legszegényebb falvakban élő embereket saját lakóhelyükön keresik fel az adósságkezelő mentorok.

Az adósok banki, telefon-, közüzemi, lakbértartozások, hagyatékkal örökölt adósság, közlekedési bírságok, peres és bűnügyi költségek rendezéséhez kérik a szolgálat segítségét.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír