Nyújtsunk segítő kezet Kárpátaljának! – Az MKPK nagyböjti körlevelével kapcsolatos félreértésekről

Mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagyböjti körlevele kapcsán félreértések is napvilágot láttak a médiában, fontosnak tartom világossá tenni a következőket.

A püspöki konferencia nagyböjti körlevelének semmiféle politikai indíttatása nem volt. A körlevél elejének a szövegét alapvetően nem is a püspöki konferencia fogalmazta meg, hanem a Kárpátaljai Szent Márton Karitász egyik munkatársa, aki körülbelül egy hónappal ezelőtt írt a kinti drámai helyzetről. A célunk a békéért való imádságra és az Ukrajnának szóló gyűjtésre való felhívás volt. A körlevél elején szerettük volna érzékeltetni – a karitászmunkatárs sorait idézve –, hogy milyen óriási szükség van a segítségünkre, hiszen sok helyen napokig nincs fűtés, víz, hiányzik az élelem, a meleg ruházat, nem is beszélve a háború rengeteg sebesültjéről, halottjáról és arról a fájdalomról, amit mindez az ott élőknek okoz.

Kérek minden jóakaratú embert, hogy csatlakozzon ehhez a gyűjtéshez, és így is mutassuk meg együttérzésünket, közelségünket az Ukrajnában a háborútól szenvedő embertársaink iránt.

+ Székely János

A nagyböjti körlevélben az MKPK meghirdette, hogy nagyböjt első vasárnapjától nagyböjt második vasárnapjáig templomainkban adományt gyűjtünk a háború sújtotta területeken élők számára az erre a célra kihelyezett perselyekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a Katolikus Karitász (Caritas Hungarica) számlaszámára is átutalhatjuk: CIB Bank 10701094–76228861–51100005. A közleményben kérjük feltüntetni: Kárpátalja. A Katolikus Karitász más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat, így például az 1356-os adományvonalon (hívásonként 500 Ft), valamint online támogatási lehetőségeken keresztül is.

