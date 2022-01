Odaállni Isten mellé újra és újra – Fogadalmi ünnep a székesfehérvári Szent Sebestyén-templomban

A Felsővárosból és más városrészekből érkezett hívek ismét igen nagy számban jelentek meg a szentmisén, melyen részt vett Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője; Cser-Palkovics András polgármester, több önkormányzati képviselő és a város papsága.

A mise kezdetén Nyárai-Horváth István atya köszöntötte az egybegyűlteket, majd Spányi Antal megyéspüspök szólt hozzájuk.

A régi emberek úgy éltek együtt a természettel, hogy megtapasztalták Isten közelségét. A mai ember azt hiszi, hogy uralja a természetet, de aztán időről időre rádöbben, hogy ez mégsem így van. A természeti katasztrófák, a nehézségek, az időjárás változásai rámutatnak arra, hogy téved az ember, ha azt hiszi, ő a teremtés ura. A hívő ember tudja, hogy Isten ott van a világban, ő az, aki a világot fenntartja és kormányozza. A mindennapi életünkben felismerjük-e a hozzánk közel lévő Istent, aki a dolgainkat szeretettel nézi és kegyelmével segít bennünket megújítani az életünket? – tette fel a kérdést a főpásztor.

Emlékeztetett, hogy Szent Sebestyén különösen tisztelt volt nemcsak azért, mert vértanú volt, hanem azért is, mert következetesen kitartott Krisztus mellett. Fehérvár lakói találkoztak egy próbatétellel, a szörnyű pestisjárvánnyal, ami megtizedelte őket. Tudták ugyanakkor, hogy a bajok mögött meg kell tenniük mindent, hogy a földi dolgok rendezetten menjenek, és ehhez meg kell keresniük Istent. Nem szabad őt elfelejteni, újra és újra vissza kell fordulni felé. Megértették, hogy a Mindenható áldását úgy tudják kiérdemelni, ha megújítják az életüket és hűségesen megmaradnak mellette. A templomot is azért építették, hogy az élet megújítására és az Isten mellé állásra figyelmeztesse őket. Ma is szükségünk van arra, hogy odaálljunk Isten mellé, hiszen ma is van próbatétel. Nagyon sokat szenvedtünk már, és a lelkünk is kezd belefáradni abba a járványba, ami közöttünk van, és amitől féltjük szeretteinket. Legyen ez alkalom arra, hogy megértsük: Isten jobb, különb, szentebb életre hív bennünket. Mindannyian megkapjuk azt a kegyelmet, melyre szükségünk van – hangsúlyozta Spányi Antal.

A szentmisét követően közösségi programmal zárult az ünnep. A híveket forró teával és ízletes fánkkal kínálták a templom előtti téren.

Szent Sebestyén napja Székesfehérvár egyik legrégebbi ünnepe. 1739-ben a felsővárosiak böjtöt tartottak, és körmeneteken kérték Szent Sebestyén közbenjárásával Istent, hogy szabadítsa meg a várost a pestistől.

Imáik meghallgatásra találtak, Fehérvár megmenekült, lakói pedig hálából örök időkre szóló fogadalmat tettek, melynek emlékére minden esztendőben január 20-án szentmisét, közösségi programot tartanak a Felsővárosban. A fogadalom részeként építették meg 1739 és 1749 között a Szent Sebestyén-kápolnát, amelyet később, 1800-tól 1807-ig nagyobb templommá bővítettek.

