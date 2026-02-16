Oklevélátadó díszünnepséget tartott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az egri Líceumban

Hazai – 2026. február 16., hétfő | 13:29
6

Ünnepélyes keretek között tartotta diplomaosztó ünnepségét február 13-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az egri Líceumban. A 2025/26-os tanév őszi félévében összesen 482 hallgató tett sikeres záróvizsgát az intézményben, közülük 334-en vehették át oklevelüket.

Repülő magiszteri sapkák, büszke mosolyok és tapsviharral kísért pillanatok jelezték: több száz hallgató számára ért véget egy meghatározó életszakasz. A végzősök nemcsak oklevelüket vehették át, hanem éveken át tartó munkájuk gyümölcsét is megünnepelhették családjuk és oktatóik körében.

Az alapképzést 111 fő, az osztatlan képzést 16 fő, a felsőoktatási szakképzést 20 fő, a mesterképzést 162 fő, míg a szakirányú továbbképzést 23 fő végezte el. Az EKKE Neveléstudományi és Történelemtudományi Doktori Iskolájában 17-en szereztek doktori oklevelet, valamint egy habilitáció átadására is sor került.

A délelőtti ünnepség keretében a Bölcsészettudományi Kar, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, valamint a Pedagógiai Kar végzős hallgatói vették át diplomájukat.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Varga-Bajusz Veronika, felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, valamint fiatalokért felelős államtitkár, aki ünnepi köszöntőjében méltatta a végzősök kitartását és szakmai elhivatottságát, valamint kiemelte: a megszerzett tudás biztos alapot ad a jövő kihívásaihoz.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagykancellárja, valamint Vágner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere is. A rendezvény meghitt és emelkedett hangulatban zajlott, a családtagok, barátok és oktatók jelenléte tette igazán emlékezetessé.

A délutáni program során az angol nyelvű képzésben részt vevő hallgatók, valamint az Informatikai Kar, a Művészeti Kar és a Természettudományi Kar végzősei vehették át okleveleiket.

Pajtókné Tari Ilona, az EKKE rektora köszöntő beszédeiben hangsúlyozta: az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem öröksége a tudás, a hit és az emberformálás egységéből fakad. Útravalóként így fogalmazott: „A jövőt azok formálják, akik képesek egyszerre szilárdan állni és rugalmasan alkalmazkodni az élet kihívásaihoz. Vigyék magukkal az egyetem örökségét, építsenek olyan jövőt, amelyben jó élni.”

Forrás és fotó: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 

Magyar Kurír

#egyházmegyék #Eszterházy Károly Katolikus Egyetem #oktatás-nevelés

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató