Oktatástörténeti konferenciát tartottak Egerben

Köszöntőjében Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott, hálás az Egyház a szakembereknek, mert hiteles képet adnak a kereszténység kultúra és tudomány területén betöltött szerepéről. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szerepét hangsúlyozva a főpásztor elmondta, 250 esztendővel ezelőtt azért építtetett Eszterházy püspök universitast, hogy az országrész szellemi-kulturális központja legyen.

Ezt a szerepet ma is betölti, és az intézmény jelentősége tovább nőtt azzal, hogy 2016 óta egyetemként működik, és 2021-ben visszakerült a főegyházmegyéhez. Az egyetem fontos küldetése most, hogy egy új, keresztény értékrendű pedagógusgeneráció nőjön fel. Az Egri Főegyházmegye az iskolafenntartásban is nagy szerepet vállal – tette hozzá. Az érsek méltatta a Főegyházmegyei Levéltár és a Főegyházmegyei Könyvtár szakmai, kultúraközvetítő szerepét. Emlékeztetett: a levéltárból, a kassai vértanúk anyagaival került elő Csepellényi György pálos vértanú aktája, akinek nemrég újraindították boldoggáavatási eljárását.

Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója megnyitóbeszédében a konferencia témáinak sokszínűségét emelte ki.

A rendezvényen szó volt a piarista szerzetesrend debreceni, tokaji tevékenységéről, az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban található vizsgakönyvekről, falusi kisiskolákról, az Érseki Tanítóképzőről, az Egri Érseki Jogakadémiáról és az iskolán kívüli népművelésről.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Szent István Televízió

Magyar Kurír