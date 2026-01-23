Ökumenikus imaórát tartottak a debreceni Szent Anna-székesegyházban

Hazai – 2026. január 23., péntek | 15:30
Az idei ökumenikus imahét keretében tartottak közös imaórát január 21-én, szerdán Debrecenben, a Szent Anna-székesegyházban. Az alkalmon Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntötte a megjelent híveket és lelkipásztorokat.

A püspök hangsúlyozta: az ökumenikus imahét alkalmai arra hívják a keresztényeket, hogy Krisztusban gyökerezve, egymást tisztelve és szeretetben hordozva keressék az egység útját.

Az igehirdetés szolgálatát Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke végezte.

A beszéd teljes terjedelemben ITT elérhető.

Az imádságot Krakomperger Zoltán általános helynök, a székesegyház plébánosa vezette.

Az ökumenikus imahéten Palánki Ferenc megyéspüspök a következő időpontokban tart még szentbeszédet: január 23. (péntek), 17.00, Debrecen, Szappanos utcai baptista templom; január 24. (szombat), 18.00, Nyíregyháza, református templom.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #ökumené

