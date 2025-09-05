Ökumenikus imaórával kezdődött meg Pécs város napja

Pécs város napját 1994 óta ünneplik, mégpedig szeptember elsején. Az ünnep annak állít emléket, hogy 1367. szeptember 1-jén írta alá V. Orbán pápa az első magyar egyetem, mégpedig a középkori pécsi egyetem alapítását engedélyező pápai oklevelet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a napjainkban Pécsett működő tudományegyetem a 1912-ben alapított pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem jogutódjaként működik, nem azonos tehát a középkorban alapított egyetemmel.

Az ökumenikus imaórát idén is hagyományosan a Lyceum templomban tartották, ahol a házigazda pálos rend nevében Puskás Antal tartományfőnök, plébános köszöntötte a megjelenteket, köztük – Felföldi László pécsi megyéspüspök távollétében – Máger Róbert püspöki irodaigazgatót, az imaóra vezetőjét, valamint Zajácz Gábor görögkatolikus parókust, Kisóvári-Németh Norbert református lelkészt és Ócsai Zoltán evangélikus lelkészt, hogy együtt imádkozva kérjék az Isten áldását a térségben lakókra és oltalmába ajánlják a várost.

Az egyházi személyek mellett jelen volt Péterffy Attila polgármester, továbbá a város jegyzője, alpolgármestere, országgyűlési képviselője, a Pécsi Tudományegyetem vezetősége és a városi intézmények képviselői.

Az imaórát vezető Máger Róbert beszédében kiemelte, óriási erő, amikor a résztvevők együtt fohászkodnak egy közös célért, félretéve a mindennapok küzdelmeit, vitáit, problémáit, helyette közösen egy irányba tekintve hálát adnak a múltért, s bizalommal néznek a jövőbe.

A püspöki irodaigazgató hangsúlyozta, semmilyen emberi közösség nem állhat fenn egymás tisztelete és szeretete nélkül. Ez azt jelenti, hogy

amíg a másik emberségét, személyét nem tiszteljük, amíg nem fedezzük fel benne az Isten képmását, addig minden szólam a közösségről csak üres önámítás, sőt hazugság.

Rámutatott, gyakran a jótevő szerepében tetszelgünk, de közben egyáltalán nem a közösség vagy a másik ember javát keressük. Sokakat könnyen megkísért ez a hamis magatartás.

Kitért arra is, hogy rendkívül nagy a felelőssége azoknak, akik egy városért, országért, nemzetért dolgoznak, hogy az igazi közösség szolgái legyenek és igazi közösséget építsenek. Hogy példát mutassanak, ki lehet lépni a sötétségből a világosságra, ahol a természetes nézetkülönbségek ellenére megvan egymás tisztelete, elfogadása és szeretete. Enélkül nincs közösség, csak annak a látszata. Márpedig egy látszatközösségért nem érdemes semmit sem tenni. Annál inkább érdemes tenni azért a közösségért, ami emberségünkből fakad, az emberi méltóság felismeréséből és tiszteletben tartásából forrásozik – mondta Máger Róbert.

„Kívánom, hogy ezért akarjunk tenni mindnyájan. Ezért fáradozzunk ebben a városban bármilyen feladatkörben és megbízatásban legyünk is. Érezzük át felelősségünket szeretett városunkért és annak közösségéért, merjünk a világosságban élni, azaz egymás megbecsülésében, az egymásról való gondoskodás szeretetében” – zárta beszédét az ökumenikus imaórán Máger Róbert püspöki irodaigazgató. Az alkalom a papok és lelkészek áldásával ért véget.

