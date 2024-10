Olaszországban lépett fel a mohácsi Kicsinyek kórusa

Ebben az évben négy kórus lépett fel: egy női kar, két vegyeskar és egy gyermekkórus, mindannyian Magyarországról érkeztünk. Szabadtéri műsorunkat magyar népdalcsokorral kezdtük: Maros Rudolf Háros felől című művével; Bárdos Lajos Kínai kánonját mozgáselemekkel tettük látványosabbá, majd Szőnyi Erzsébet Elvesztettem zsebkendőmet és Balázs Árpád Bodzavirág című zongorakíséretes művével folytattuk. Végezetül Toto Cutugno Serenata című olasz dalával zártuk, amelyet vastapssal fogadott a közönség. Zongorán kísért Horesnyi Mónika. Vezényelt Koleszárné Győrki Gizella. Elnyertük a közönség szeretetét, amihez az is hozzájárult, hogy a szereplők közül egyedüli gyermekkórusként léptünk fel, tisztán, csengőn, csillogó szemmel, lelkesen énekeltünk.

Olaszországi programunkat caorlei kirándulással színesítettük. A városnézést az óvárosban kezdtük, ahol megcsodáltuk az 1048-ban épült román stílusú, 48 méter magas harangtornyot, amely kicsit jobbra dől, és a kis város jelképe. Betértünk az 1038-ban épített Szent István-dómba, ahol a Szent János-himnusz első szakaszával énekeltünk latinul. Az éneklésünk halkan és áhítatosan indult a Szentléleket hívó énekekkel, majd egyre bátrabban és tisztábban csengett a „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak” kezdetű ének.

Hangulatos sétát tettünk a tengerparti sétány végén található Madonna dell’Angelo-templomba. A tengerparti sziklákból kialakított szobrok – több mint 100 sziklaszobor – valóságos szabadtéri múzeumot alkotnak. A Scogliera Viva – Élő szikla elnevezésű szabadtéri kiállítás igazi élmény volt a gyerekeknek. Mindenki választott egy számára kedves szobrot, és körülötte fotózkodtak. A tenger zúgását hallgatva tértünk be a templomba, ahol újból énekeltünk és áhítattal élveztük, ahogy megszólal a „földi mennyország” hangja. Ezt a templomot és magát a kis várost is körbeveszi a tenger, ezért is hívják Caorlét „kis Velencének”.

A kórusból többen most látták először a tengert. A strandolás a homokos parton a szállodától pár lépésre a hullámzó tengerben örök emlék marad a gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A strandolás előtt kemencében sült eredeti olasz pizzát ettünk... A nap fagyizással zárult. A négy nap élményekkel teli, tartalmas és izgalmas utazás volt. Örök emlék marad.

Ez a kirándulás nem jöhetett volna létre Vetró Gáborné, Horesnyi Mónika, Pécsvári Réka és Schrempf József segítő munkája nélkül.

Hálásan köszönjük a Pécsi Egyházmegye támogatását!

Szöveg és fotó: Koleszárné Győrki Gizella kórusvezető

Forrás: Pécsi Egyházmegye



