Öleljük át a keresztet! – Amerikai püspökök üzenete a papok megszentelődésének világnapján

Az üzenetben James F. Checchio felidézi Ferenc pápa április 1-jén, a krizmaszentelő misén mondott szavait: az Úr egész földi életében, a kezdetektől a végéig jelen volt a kereszt. „Ha a körülmények szabnák meg a kereszt üdvözítő hatalmát, akkor az Úr nem ölelt volna magához mindent. De amikor eljött az ő órája, az egész keresztet átölelte. Mert a keresztben nincs kétértelműség! A kereszt nem alku tárgya” – fogalmazott a pápa.

Az evangélium hirdetése ma is együtt jár az üldöztetéssel. A papok is gyakran szembesülnek a valósággal, hogy az evangélium hirdetése elutasítást és elszigeteltséget vált ki – ennek ellenére a kereszt ereje győzedelmeskedik. „Arra kérem a papokat, különösen azokat, akik különösen is szenvednek, emlékezzenek arra, hogy nem egyedül viselik keresztjeiket; Krisztus keresztje által megkapunk minden erőt, amire szükségünk van az előttünk álló kihívásokhoz” – olvasható az USCCB Papság, Megszentelt Élet és Hivatás Bizottsága elnökének üzenetében.

A papok megszentelődésének világnapja alkalmat ad arra, hogy a lelkipásztorok megálljanak az Úr jelenlétében, visszaemlékezzenek a vele való találkozásra, és erőt merítsenek küldetésükhöz Isten népének szolgálatában. A nap célkitűzése az is, hogy a hívek a papjaik felé forduljanak, és imáikkal támogassák őket.

Forrás: Vatikáni Rádió; USCCB



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír