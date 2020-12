Online térben nyílt meg a Betlehemi szép csillag kiállítás Székesfehérváron

A kézműves pályázatra 29 alkotó küldött be 38 alkotást a betlehemi jelenethez kapcsolódóan, amelyek között volt több részből álló munka is.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a közönség nélkül megtartott kiállításmegnyitón Jakubek Ágnes, a Szent István-ház igazgatója köszöntötte az élő közvetítésben kapcsolódó látogatókat. Elmondta, az idei kiállítás sem maradhatott el, hiszen ez a tárlat és a díjazás a művelődési ház egyik legfontosabb, karácsonyra hangoló rendezvénye. Az idén az ajándékozás anyagi vonzata háttérbe szorul, de lelki értelemben nem marad el karácsony örök és igazi üzenete. A betlehemi Szent Család szeretetét ebben az esztendőben is átadhatjuk a környezetünkben élőknek.

Spányi Antal megnyitó beszédében elmondta: évek óta hagyomány, hogy advent kezdetén egy betlehemkiállítás nyílik a Szent Korona Galériában, melyen kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek, amatőrök és kézműves művészek alkotásait egyaránt láthatjuk. „Ezek az alkotások segítenek bennünket az adventi út bejárásában, segítenek bennünket abban, hogy közeledjünk karácsonyhoz, Jézus születéséhez és ráhangolódjunk az ünnepre.

A járványtól mindannyian tartunk, és óvnunk kell magunkat és egymást is. Csökkentenünk kell a találkozások lehetőségeit, és távolságot kell tartanunk egymástól, maszkot kell hordanunk, mert így tudjuk megvédeni az életet.

De mégis be akarunk járni egy adventi utat: ez a szívünk és lelkünk készületének útja. Egy olyan út, amelyben mindenki maga építi fel annak tartalmát, különböző állomásait.

Ebben segíthet a kiállítás megtekintése, amelynek alkotásaiban felfedezhetjük, hogy hittel és szeretettel hozták létre őket. Felfedezhetünk bennük tehetséget, leleményességet, újszerűséget, amelyek elénk tárják ennek az időnek az igazi üzenetét: a készületet, a várakozást, és elénk tárják karácsony szent ünnepének örömét. Most magányos utakat járunk, de ki-ki a maga belső lehetőségeit tágíthatja, a belső gazdagságát megélheti, ha belülről akarja a maga adventjét széppé tenni.”

A főpásztor végül azt kívánta: ez az advent a sajátos körülményei között is legyen mindannyiunk számára tartalmas, meghitt. Ez az időszak az apró kockákból, mozaikokból megélt élményeivel váljék egésszé, és így érkezzünk meg szívünkben, lelkünkben és gondolatainkban a betlehemi jászolhoz, amelyben megtaláljuk a gyermek Jézust. „Akkor adventi utunkon célba érünk, a karácsony öröme teljes lesz a szívünkben, és nemcsak magunknak, hanem mindenkinek körülöttünk örömévé válik, örömöt sugárzó lesz az ünnep”– mondta a megyéspüspök.

„Egyesületünk a pályázatot októberben meghirdette, de ahogy telt az idő, változott az életünk, úgy hatalmasodott el bennünk az érzés: lehet, hogy senki sem fog pályázni, és elmarad a rendezvény? De nem így történt” – mondta el Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke a megnyitón. Idén is megvalósult a pályázat célja, hogy az alkotások segítenek lélekben is készülni az adventre, a karácsonyra, valamint egy régi magyar hagyományt, a betlehemkészítést is átörökítik, nem hagyják feledésbe menni.

„Nagyszerű alkotások érkeztek be, tele ötlettel, kreativitással, a gyermeki fantázia megható bájával vagy épp a betlehemi jelenet újragondolásával. Nekem nagyon tetszik a bicskei Szent László Általános Iskola 3. osztályának tenyérbe való betleheme: az osztály minden tanulója elkészítette a saját kezébe illő apró betlehemet. Kívánom Önöknek, hogy ebben az adventi időszakban, ha csak gondolatban is, legyen egy tenyérbe illő kicsi betlehemük, mely megnyugtat és erőt ad a nehézségek elviseléséhez.”

A kiállítás az adventi időszakban online látogatható a Székesfehérvári Egyházmegye, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház és a Fehérvári Kézművesek Egyesülete honlapján, valamint Facebook-oldalán.

A díjakat, vagyis az okleveleket és az ajándékcsomagokat az alkotások visszaadásakor, 2020. december 20-án 10 óra és 15 óra között vehetik át a díjazottak.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház; Kézművesek Háza Facebook-oldala

