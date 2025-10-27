Orbán Viktor és családja szentmisén vett részt a Szent Péter-bazilikában a pápai audiencia előtt

Október 7-én, Magyarok Nagyasszonya ünnepének vigíliáján Erdő Péter bíboros érsek mutatott be ugyanitt szentmisét.

A szentmisét követően felkeresték a bazilikában a Szent István király alapította egykori magyar zarándokház helyén álló emléktáblát, majd az Orbán család tagjai Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Habsburg-Lotharingiai Eduárd szentszéki nagykövet és Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora kíséretében áthaladtak a szent kapun.

A bazilikán keresztülhaladva az éppen arra járó magyar zarándokok és többen idegenek is üdvözölték a miniszterelnököt, aki innen a Damazusz-udvarba ment a kíséretével, ahol a pápai Svájci Gárda kormányfőnek kijáró tisztelettel köszöntötte a delegációt. 9 órakor pedig Leó pápa fogadta dolgozószobája ajtajában a magyar miniszterelnököt, majd zárt ajtók mögött kezdődött kettejük beszélgetése.

A hétfő reggeli szentmisét az Orbán család kérte, hogy lelkileg készülődjenek a Szentatyával való találkozásra, mint ahogy ezt korábban is tették a korábbi pápáknál tett látogatásaik esetében. Kifejezetten kérték, hogy ne legyen külön, zárt körű szentmise, hanem az egyik szokásos reggeli, olasz nyelvű szentmisébe kapcsolódnának be a bazilikában. Jorge Romero argentin szerzetes pap volt éppen szolgálattevő a Szeplőtelen Fogantatás Fiai kongregációból, aki olasz nyelven celebrálta a szentmisét. A napi olvasmány nyomán Pál szavait értelmezte, aki a Galatáknak írt levélben arról tanít, hogy „nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy továbbra is félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így: Abba, Atya”. Ez az istengyermekség ajándéka, melyet a keresztségben kapunk – szólt az argentin atya, majd megkérdezte, hogyan mondják magyarul azt, hogy „istengyermekség”, és szépen, többször is megismételte a szót magyarul.

Az evangélium Lukács könyvéből a tizennyolc éve meggörnyedt asszony meggyógyítását mondta el. Jorge atya összekapcsolta a szentleckét az evangéliummal: Az istengyermekségben elnyert szabadság megköveteli, hogy kiegyenesedjünk, hogy egyenes derékkal járjunk – akár tizennyolc éven át tartó megkötözöttség után is. Majd Isten áldását kérte a küldöttségre és az egész magyar népre. Az ároni záróáldás után a Szeplőtelen Fogantatás-oltárkép felé fordulva a szentmise magyar résztvevői elénekelték a Boldogasszony, Anyánk régi magyar himnuszunkat.

Szöveg: Vértesaljai László SJ

Forrás és fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír