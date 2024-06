Ördögűző tanfolyamon Rómában – Interjú Goran Jovicic atyával

A II. Vatikáni Zsinat után az ördög létezésébe vetett hit visszaszorulásával a hollywoodi alkotásokon kívül a katolikus köztudatban is mellőzötté vált az ördög általi megszállottság kérdése.

A megszállottság nem egy nap alatt történik. Négy különböző szintje van az ördögi megszállottságnak: az egyszerű kísértéstől kezdve a megkötözöttségen, az ostromláson keresztül a megszállottságig. Többek között erről tanultak a római Regina Apostolorum Pápai Egyetem által szervezett ördögűzéssel foglalkozó kurzuson. A minden tavasszal megtartott tanfolyamon idén közel háromszázan vettek részt a világ minden részéről.

„Ezen a kurzuson megértettem, hogy az emberek, akik bármelyik fajta démoni fertőzöttség, elnyomás vagy megszállottság alatt élnek, rengeteget szenvednek. Ők »a szegények legszegényebbjei« az Egyházban, és ezért az Egyháznak számukra is a megfelelő lelkipásztori segítséget kell nyújtania. Az exorcizmus egy szentelmény” – nyilatkozta Goran atya a római ördögűző tanfolyam kapcsán.

Ha pedig mentális betegségről van szó, ami ki szokott derülni az első pár interjúban, amelyet a plébános, valamint a későbbi stádiumban az exorcista szakmai vélemény segítségével végez el, ezeknek a személyeknek is szükségük van az Egyházra, és hogy méltósággal bánjunk velük. A papok maguk is tudnak szabadító imákat vagy kisebb (minor) exorcizmust végezni. A nagy vagy ünnepélyes exorcizmust (az Isten és az Egyház nevében) csak az ördögűző pap vagy egy pap püspöki meghatalmazással végezheti – hangsúlyozta Goran Jovicic atya a Vatikáni Rádiónak adott interjújában.

Goran Jovicic professzor, szabadkai egyházmegyés pap. 2004-ben szentelték fel. 2012 óta szolgál az Egyesült Államokban. Az első négy évet Dél-Kaliforniában töltötte, ahol a magyar, a német, a horvát és az olasz közösséget szolgálta, amelyek pap nélkül maradtak. A pasztorális munka mellett kánonjogi tanulmányokat végzett. Az utóbbi hat évet a papnevelésben töltötte, a San Franciscó-i Szent Patrick Szemináriumban és tavaly óta Marylandben a Mount St. Mary-ben, a legnagyobb amerikai szemináriumban, ahol a pasztorális nevelést vezeti, dogmatikát és kánonjogot tanít, valamint nevelőként és spirituálisként is szolgál.

A budapesti Folia Theologica et Canonica folyóiratban publikálta kutatásait a következő témáról: A gyónási titok és a jelentési kötelezettségre vonatkozó törvénykezés a visszaélések megelőzése és a vallásszabadság terén (The Seal of Confession and Mandatory Reporting Legislation in light of prevention of abuse and religious freedom, Folia 2021, 2022, 2023).

A beszélgetés meghallgatható ITT, a cikk végén.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír