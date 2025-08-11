Organikus pedagógia szakirányú továbbképzés indul Pécsett

Miért organikus?

A természetben tapasztalható élet növekedését tekinti mintának. Minden eljárásában ezt az elevenséget, az egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékelési kapcsolatot tart a legfontosabb életfolyamatokkal, és ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatja. Nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó, saját tempójú kibontakozást gondozza.

Miért hatékony?

– korszerű, de nem korhoz ragadt;

– profetikus és zseniálisan egyszerű;

– tapasztalatokon nyugszik, és a legmodernebb kutatások eredményét ötvözi;

– szóhoz jutnak a nagy nevelők, a szentek és a Lélek egyaránt;

– szemléletmódot nyújt, az újkori élet új problémáira válaszol;

– az emberben lévő eredeti személyiséget formálja ki;

– világnézettől függetlenül eredményes, ugyanakkor mélyen keresztény gyökerű;

– hosszú távú nevelési célokat valósít meg, mégis itt és most elérhető eszköztárat kínál.

Hogyan hasznosítható ez a tudás?

– alapdiplomától függően bármely életkorú gyermekek, fiatalok, felnőttek intézményrendszeren belüli, illetve azon kívül történő oktatása-nevelése során;

– az érzelmi intelligenciát alkalmazó, az egész fejlődési folyamatot átfogó szakmai koncepciók kidolgozására;

– az organikus pedagógiai előadásokra épülő szemináriumok szervezésére, vezetésére;

– mentorálásra, a tartalmak lebontására a hétköznapi élet helyzeteire, tantestületben, iskolában, óvodában, szülői körben;

– rátermettség és elhivatottság esetén – megbízással – organikus pedagógiai előadások megtartására.

Kinek ajánlják?

Mindazoknak, akik szeretnék…

– a rájuk bízottak érzelmi intelligenciáját fejleszteni;

– J. Kentenich pedagógiai rendszerét – egy keresztény szellemiségű nevelést – a gyakorlatban alkalmazni;

– a személyiséget az életkorral járó belső mozgásokra támaszkodva fejleszteni;

– a művészeti hatásmechanizmusokat a személyiség és a közösség fejlesztésében alkalmazni;

– szakmai programok, tananyagok és eljárások organikus szemléletű, érzelmi intelligencia központú továbbfejlesztését a saját szakterületükön mentorálni.

A képzés szakmai vezetője Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai tanár az Organikus pedagógia közösségi oldalán megosztott rövid videóban arról is beszélt, hogy miért érdemes elindulni az organikus pedagógia útján.

Képzési idő és forma: 2 félév, levelező, felnőttképzés, 6–6 szombat félévenként

A jelentkezés feltétele: bármilyen felsőfokú végzettség (aki nem rendelkezik ilyen végzettséggel, az vendéghallgatóként vehet részt).

Képzési helyszín: A továbbképzés elsősorban jelenléti alkalmakra épül. Helyszíne: Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (7625 Pécs, Hunyadi János u. 11.).

A képzés önköltsége: 120 ezer Ft/félév, óralátogatóknak: 35 ezer Ft/félév

A képzés 2025 szeptemberében indul. Jelentkezési határidő: augusztus 30.

Tervezett képzési napok: szeptember 13., szeptember 20., október 25., november 22., december 6., december 20.

Az akkreditált képzéssel szerezhető kreditek száma az új rendelet szerint csak a HITOKTATÓK SZÁMÁRA 60 kredit, mindenki másnak 120 órás tanúsítvány, és a „rendes” hallgatóknak Organikus pedagógia mentor szakirányú továbbképzés diploma. (Nem önálló szakot jelentő diploma.)

A képzésről és a jelentkezésről bővebb információk az Organikus pedagógia honlapján, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola honlapján találhatók.

Forrás és illusztráció: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír