Őrizd a remény lángját – Ifjúsági lelkinapot tartottak Nagyváradon

A lelkinapon jelen volt Giampiero Gloder, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa is. A programban Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntője után tanúságtételek, dicsőítés, közös ima és élő podcast szerepeltek, a záró szentmisén az Útravaló zenekar szolgált. Az alábbiakban Loló Gabriella személyes hangvételű beszámolóját szerkesztve olvashatják.

A nap folyamán arra a kérdésre kerestük a választ, honnan is ered a mi reményünk. Jézus kell hogy a mi reményünk legyen. Vágyik a velünk való kapcsolatra és arra, hogy megszólítsuk őt. Jézus mindig velünk van, a barátunk akar lenni. Ha benne bízunk, soha nem veszünk el. A dicsőítés, a tanúságtételek, az élő podcast és a szentmise megerősített minket abban, hogy ameddig tudunk szólni Jézushoz, addig mindig lesz remény a számunkra.

Nem elég azonban, hogy reménykedünk, el kell vinnünk a reményt mások számára is. Gloder nuncius Carlo Acutis példáját állította elénk: ma is szükség van szent életű emberekre, és mi is szentté válhatunk, ha Jézus példáját követjük. Istennek mindig van terve a számunkra, gondja van ránk.

A családunk, barátaink a reményünk forrásai lehetnek, de ehhez nekünk is nyitottnak kell lennünk mások felé.

Pál apostol evangéliumában azt írja, hogy a remény nem csal meg (Róm 5,5). Ez az állítás akkor igaz, ha a remény egyetlen biztos forrásához fordulunk, Jézushoz, mert ő soha nem hagy el.

Adventhez közeledve sokszor fogjuk hallani azt a Bibliából származó igeverset, ami úgy szól: „Velünk az Isten” (Mt 1,18) – ennél bátorítóbb szavak nincsenek, ha ezt a szívünkbe zárjuk, mindig lesz remény számunkra.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facobook-oldala

Magyar Kurír