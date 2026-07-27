Orosz Atanáz a nagyszülők és idősek világnapján: Az emberszerető Isten senkiről sem feledkezik meg

Ferenc pápa fél évtizeddel ezelőtti kezdeményezésére minden évben július negyedik vasárnapján a nagyszülők és idősek világnapját tartjuk. XIV. Leó pápa, folytatva a kezdeményezést, a világnap alkalmából üzenetet küldött, melyet ITT olvashatnak.

A világnapon Orosz Atanáz püspök is a nagyszülőkért és az idősekért ajánlotta fel a miskolci székesegyházban bemutatott Szent Liturgiát. A liturgia kezdetén értük és a nevükben is imádkozott a főpásztor.

A püspök a liturgián mondott homíliában az elhangzott evangéliumi szakasszal összefüggésben (Mt 14,22–34) a „túlpartra való átjutás” kapcsán előjövő félelmekről és sötétségről szólt, amelyek sokakban felmerülhetnek.

„Amikor az idősek és nagyszülők világnapját ünnepeljük, óhatatlanul a magunk korára is vonatkoztatjuk ezeket a sajátos érzelmeket. És mégis, XIV. Leó pápa azt kérte, hogy ezen a mai ünnepnapon Izajás könyvének egy fontos mondatát (Iz 49,15), fontoljuk meg, érezve, hogy az Úr sohasem feledkezik meg rólunk. Mert bizony az agg kor ebben a mai világban nem egyszer az elhagyatottsággal is fenyegeti az embert. (…) Az emberszerető Isten viszont senkiről sem feledkezik meg, sőt, ő a tekintetét rajta tartja mindazokon, akik segítségül hívják” – mondta a főpásztor, majd azzal folytatta, hogy

szertartásainkban „gyakran fölelevenítjük az idős kor szépségét, azoknak a szenteknek a dicsőítésében, akik egyfajta hajósként szelíd lelkülettel hajózták végig az élet tengerét. Általában csak dicsérjük az ősz hajnak az ékességét”,

hiszen az ősz haj a Bibliában a tapasztalattal, a bölcsességgel kapcsolódik össze.

„Isten kifejezetten dicséri azokat az idős embereket, akik élettapasztalatukkal valami jót tudnak átadni a következő nemzedéknek, különösen is családtagjaiknak”, mutatott rá Atanáz püspök és hozzáfűzte: „Senkiről sem feledkezik meg és segít bennünket ráébredni arra, hogy

az ő fiai és leányai vagyunk még akkor is, amikor megőszülünk, amikor már a gyermekek unokáknak adnak életet.”

Orosz Atanáz később Leó pápa üzenetével összhangban arra buzdította a fiatalokat, hogy látogassák meg minél többet azokat, akik valami okán nélkülözik gyermekeik, unokáik közelségét.

A homília zárásaként Leó pápa üzenetéből az időseket biztató gondolatokat emelte ki a miskolci főpásztor: „Ne féljetek a törékenységtől! Éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja.

Az idős kornak különös adottsága az emlékezés, a visszatekintés, amikor már idős fejjel tisztábban látja az ember korábbi botlásait is és még nagyobb hittel veti magát a gondviselő Isten karjaiba. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort.”

A világnap emlékére a főpásztor a liturgián részt vevő időseknek egy-egy, a székesegyház kerítésén látható ikonokat bemutató kiadványt nyújtott át.

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír