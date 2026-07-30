Oroszhegy ad otthont a székelyföldi vándorbölcsőlakók találkozójának

A 2018-ban útjára indított Székelyföldi Vándorbölcső Program célja, hogy a bölcsők családról családra járva a gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek.

Az első bölcsőlakó-találkozót 2025-ben Csinódon rendezték meg; a hagyomány folytatását idén az oroszhegyi bölcsős családok vállalták magukra. A szervezéshez a helyi önkormányzat, a plébánia, az önkéntes tűzoltók és számos helybéli segítő is csatlakozott. „Egy egész közösség dolgozik azon, hogy ez a találkozó valóban a családokról és az összetartozásról szóljon” – mondta el Gergely Emese, a rendezvény egyik szervezője.

A találkozó 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyúládi Szent László-oltárnál, amelyet bölcsők megáldása és átadása követ.

A szervezők tájékoztatása szerint várják azok jelentkezését is, akik gyermeket várnak, és szeretnének csatlakozni a programhoz.

Az ünnepi alkalmat rövid műsor követi, amelyben azok a gyermekek is szerepet kapnak, akik egykor maguk is a vándorbölcsők lakói voltak. A résztvevők versekkel, énekekkel és személyes gondolatokkal idézik fel a kezdeményezés elmúlt nyolc évét. Nagy Balázs, a program elindítója is köszönti majd a résztvevőket.

Az ünnepi műsort követően a résztvevők a közeli Kultúrcsűrnél folytathatják a napot.

Nemcsak a bölcsőlakók családjait hívták meg, hanem a nagycsaládosokat is. Azt szeretnék, hogy minden korosztály megtalálja a helyét ezen a napon, emelte ki Gergely Emese.

A legkisebbeket babasarok és kézműves-foglalkozások várják, a nagyobbak hagyományőrző ügyességi játékokban vehetnek részt, a házaspárok számára pedig külön programokkal készülnek. A szervezők célja, hogy a találkozó valódi közösségi élményt nyújtson minden résztvevőnek.

Az étkezésről is gondoskodnak: a résztvevők saját elemózsiájuk mellett bográcsban főtt finomságot és házi süteményeket fogyaszthatnak; kürtőskalács és lángos is vásárolható lesz. Rossz idő esetén nagy méretű sátor biztosítja a program zavartalan lebonyolítását.

A szervezők bíznak benne, hogy Székelyföld minden szegletéből érkeznek családok Oroszhegyre. A helyszínen regisztrációval is készülnek, hogy felmérjék, honnan érkeztek a résztvevők és hány egykori bölcsőlakó vesz részt az eseményen. Külön figyelmességgel szeretnék köszönteni a legnépesebb és a legmesszebbről érkező családokat is.

A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezni a következő elérhetőségeken lehet: Gergely Emese (Oroszhegy): 0742 865 926 (17 óra után), levikegergely@gmail.com; Nagy Balázs (Csinód): 0760 779835, bioversum@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2026. augusztus 1.

Szöveg: Kecskés Csaba

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír