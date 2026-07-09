Örüljetek az Úrban! – Idén is megrendezték a Görögkatolikus Metropólia Görögtűz táborát

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő tábor mára valódi közösséget hozott létre. Sokan évről évre visszatérnek, hogy újra találkozhassanak régi barátaikkal, miközben minden alkalommal új résztvevőket is befogad a közösség.

A tábor központja ezúttal is Nagykálló volt, de a hét során Harangodra, Nyíregyházára, Kállósemjénbe és Máriapócsra is ellátogattak a táborozók.

A programok között kirándulás, strandolás, fagyizás, állatkerti látogatás, kézműves-foglalkozások, vetélkedők és sport is szerepelt, de a lelki töltekezés sem maradt el.

Nyíregyházán Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén a székesegyházban vettek részt Szent Liturgián a gyerekek.

A tábor harmadik napján, szerdán Kállósemjénből gyalogos zarándoklat vezetett Máriapócsra, melynek során Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel együtt imádkoztak a táborozók.

Két korosztályban, külön csoportokban indultak útnak a fiatalok a kegyhely felé. A szervezők tudatosan figyeltek a résztvevők életkori sajátosságaira a tervezéskor. A kisebbek rövidebb távon, vidám, felszabadult hangulatban haladtak a céljuk felé. A gimnazisták egy hosszabb útvonalat teljesítettek, miközben az út menti állomásokon az elmélkedéseket végigolvasva, elmélyülve közeledtek a kegytemplomhoz.

A délelőtt folyamán Szocska Ábel püspök is csatlakozott a zarándokló közösségekhez. Mindkét csoportot egészen a kegyképig kísérte.

Az első csapatnak Szent II. János Pál látogatásának egykori helyszínén mesélt a főpásztor az egykori pápalátogatásról.

Majd később, immár a teljes csapathoz szólva a tábor neveként szolgáló különleges ókori harci eszközről, a vízzel nem oltható görögtűzről beszélt, s annak szimbolikus jelentéséről.

A keresztény hit olyan pótolhatatlan belső világosság, amelyet a mindennapokban is óvni kell. A hitünk ilyen láng – hangsúlyozta Szocska Ábel püspök. Arra buzdította a fiatalokat, hogy a kihívások és az élet nehézségei közepette is elszántan vigyázzák ezt a belső fényt, őrizzék, hogy senki el ne olthassa szívükben.

A közös élmények mögött hónapokon át tartó szervezőmunka áll. Grunda Dávid atya, a tábor vezetője szerint azonban a legfontosabb nem a programok sokasága, hanem az, hogy minden gyermek személyes figyelmet kapjon.

Az idei tábor központi témája a remény és a találkozások voltak, ezért a napi elmélkedések középpontjában azok a bibliai történetek álltak, amelyek Isten és ember találkozásáról szólnak.

Mózes története különösen sokat adott a gyerekeknek. Bár Isten mindenható, Mózes mégis azt mondja: „Csak akkor megyek tovább, ha te is velem jössz.” Ennek kapcsán arról beszélgettünk, hogyan tapasztalhatjuk meg Isten jelenlétét a saját életünkben – mondta el Grunda Dávid.

A Görögtűz tábor idén is bebizonyította, hogy a legfontosabb eseményeket nem lehet beírni a napirendbe. A közös imádságok, a szolgálat öröme, az egymásra figyelés és a barátságok azok az ajándékok, amelyeket minden résztvevő hazavisz magával. Talán éppen ezért várják olyan sokan már most a jövő nyarat, amikor a reményből születő találkozások története új fejezettel folytatódhat.

A táborról ITT; a szerdai zarándoklatról pedig ITT olvashatnak bővebben.

Szöveg és fotó: Király András/Görögkatolikus Metropólia és P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír