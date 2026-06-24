Ősszel adják át a szentjobbi zarándokközpontot

A kihelyezett papi szenátusi ülés keretében megvitatták a Szent István Szociális Központ további sorsát is. Az alkalmon Barbara Zoltán projektmenedzser bemutatta a négy éven át tartó felújítási programot, melynek során sikerült a középkori várfalak egy részét feltárni, felújítani az apátsági épületet és a plébániatemplomot.

Az apátsági épület felújítása korszerű zöldmezős beruházás. Az épületben recepció, kápolna és egy multifunkcionális terem is helyet kapott, valamint cellákat is berendeznek, hogy bemutassák az egykori szerzetesi közösségek életét.

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök úgy fogalmazott: „Gazdag történelmi múltunkat, melynek emléke ma is elevenen él, nemcsak átmentjük, hanem próbáljuk a mai emberhez közel hozni és megtölteni újra élettel, közösségi programokkal.”

A tervek szerint az épületet szeptemberben, Szűz Mária születésnapján, a Kisboldogasszony-búcsún adják át rendeltetésének. „Nemcsak a katolikusok számára, hanem összmagyarságunk számára fontos értékekről beszélünk” – fogalmazott az egyházmegye főpásztora.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír