Összetartozunk – A Felvidékre látogattak a ráti gyermekotthon lakói

Külhoni – 2026. július 8., szerda | 10:33
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A pozsonyi magyar katolikus közösség tagjai a múlt nyárhoz hasonlóan idén is vendégül látták a Kárpátalján található Rát falu Szent Mihály Gyermekotthonának lakóit június 22. és 28. között. A programról Molnár Tamás nagymagyari plébános írt beszámolót, írását szerkesztve adjuk közre.

Meghívtuk az Ungvártól nem messze, Ráton működő családtípusú Szent Mihály Gyermekotthon minden lakóját, hogy megtapasztalják vendégszeretetünket, kölcsönösen jobban megismerjük egymást, ápoljuk a már kialakult kapcsolatokat, és új ismeretségek létrejöttére kínáljunk alkalmat. Tizenkét éves pozsonyi lelkipásztori működésem utolsó napjaiban ismét egy csodálatos hét gazdagított sokunkat.

Hétfőn, június 22-én Bényben várták a négy kisbusszal érkező kárpátaljai csapatot. A helyi kultúrházban elfogyasztott ebéd és Herbácskó Anita polgármester köszöntője után Maga Péter atya kalauzolásában megtekintették az ősi kéttornyú templomot és a rotundát.

Ezt követően a Molnár család nagyszülői házából kialakított falumúzeumba betérve tehettek időutazást a múltba, jobban megismerve az ősök életét, munkaeszközeiket, a népviseletet.

Ugyanezen a napon a kirándulás második állomása Pozba volt. A kárpátaljai vendégek és az őket kísérő felvidéki segítők részt vettek a közösségek zarándoklatán. A pozbai szentkútnál tartott szentmise főcelebránsa, Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök külön is köszöntötte „a legtöbb kilométert megtett” zarándokokat, vagyis a kárpátaljaiakat.

A vendégek Bellegszencsén szálltak meg, ahol aztán másnap strandolási lehetőség nyílt. Kedd este pedig a szenci tó partján vették birtokba szálláshelyüket. A Csuka család udvarán kiadós vacsora várta a kirándulókat. Hálás köszönet a szenci Csuka házaspárnak és családtagjaiknak, valamint közeli jóbarátaiknak, hogy a nem kis létszámú csoportot megvendégelték, valamint minden gyereknek névre szóló ajándékcsomagot adtak át.

Szerdán egy rétei családi ház kertjében reggelizett a félszáz résztvevő. A Bozsik testvérek – Jolánka és Anikó –, valamint segítőik szeretettel készítették elő a finomságokat.

Ezután Pozsonyba utaztak a vendégek, ahol a Duna utcai magyar iskolában töltötték a napot. Együtt sportolhattak, játszhattak, beszélgethettek a helyi tanulókkal és diákokkal. Ezalatt a szülők és a többi felnőtt számára csapatépítő bowlingozást szerveztek a vendéglátók.

A délutáni közös fagyizás után a megszépült pozsonyi ferences templomban a tizenhat éves, kárpátaljai gyökerekkel is rendelkező Vitéz Laura orgonakoncertjét hallgatták meg. A számos díjjal kitüntetett ifjú zeneszerző a koncertje végén egy-egy albumát nyújtotta át a gyermekotthon családjainak. A jótékonysági koncert után a szentmisében imádkoztak együtt és egymásért kárpátaljaiak és felvidékiek.

Csütörtökön az úszori pékségben indult a program, ahol a kenyér, a kifli, a kalács készítésének titkaiba pillanthattak be kicsik és nagyok. Természetesen meg is kóstolhatták a péksüteményeket.

A busz Nyárasdra vitte tovább a gyerekeket és felnőtteket, az ottani termálfürdőbe. Köszönet a működtetőnek és barátainak, akik ezt a napot a vendégeknek ajándékozták a finom ebéddel együtt.

Este Dunaszerdahelyen a tizenöt évvel ezelőtti Csillag születik tehetségkutató műsor győztese, az erdélyi származású László Attila adott közös koncertet a ráti gyerekekkel, akiket Ivaskovics József tanár úr és Holovnya Oxana tanárnő készített fel, valamint hangszereken is kísérték a csoportot.

Nemcsak a koncert viselte az Összetartozunk! címet, hanem az egész hét, sőt a készület ideje és a folytatás is az összetartozásunkról szólt és szól. Köszönet a város önkormányzatának és a Csaplár Benedek Művelődési Központ vezetőségének, hogy lehetővé tették e jótékonysági koncert megvalósulását. Az est folyamán többször is hatalmas tapsvihar töltötte be a termet, nagyon megható volt az egész program, különösen a Nélküled című dal eléneklése, amihez az egész közönség csatlakozott.

Pénteken Dunasápújfalun Árva Zsuzsanna polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a családja, munkatársai és jóbarátai szervezésében, a reggelit követően csónakokba szálltak: a Csallóköz szépségét csodálhatták meg.

Miután elfogyasztották az ebédet, és minden gyermek átvette a vendéglátóktól az ajándékcsomagot, tovább utaztak a békei sportpályára, ahol újabb meglepetések vártak rájuk. A Farkas és Novota család, valamint rokonságuk, jóbarátaik, számos békei lakos – a polgármestert is beleértve –, focisták és önkéntes tűzoltók gondoskodtak arról, hogy az estig tartó fesztiválon mindenki jól szórakozzon. Közös animációk, táncok, tuningolt autók, tűzoltás-bemutató, fociedzés, ugrálóvár, hajfonás, bográcsgulyás, pizza és palacsinta… – néhány programelem a remek hangulat érzékeltetésére.

A szombat délelőtt a szenci tó partján telt a Kenderessy család és segítőik által biztosított piknikkel, valamint fürdéssel. A Szemeten elfogyasztott ebéd után megnézték a falu Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templomát, ahol a helyi polgármester is köszöntötte a vendégeket, valamint az egyházközség és a falu önkormányzatának oszlopos tagja, Bartal Sándor beszélt a közösségről. Búcsúzáskor a vendégek finom almát és almalevet kaptak, amik ennek a környéknek a tipikus vitaminforrásai.

Innen ismét Dunaszerdahelyre vitte a busz a csapatot, ahol a város alpolgármestere, Karaffa Attila és családja vendégelte meg őket, illetve átadta a Pázmaneum ajándékcsomagját minden gyermeknek.

A városházáról a helyi MOL Arénába mentek, ahol a győriek és a csíkszeredaiak mérkőzésén szurkolhattak kicsik és nagyok. Mindkét focicsapat játékosait a kárpátaljai gyerekek kísérték fel a pályára.

Június 28-án a pozsonyi ferences templomban, az elköszönő pozsonyi magyar lelkipásztor búcsúmiséjének végén a békéért imádkozva felcsendült az ének: „Áldd meg, Jézus, Kárpátalját!” A templomban köszönetet mondott Bíró Mária, aki bő két évtizede vezetője a Szent Mihály Gyermekotthonnak.

A refektóriumban tartott vasárnapi agapé után városnéző kisvonatozás következett, majd ebéd, végül a búcsúzás pillanatai. Bepakolták a kárpátaljai barátok kisbuszaiba a összegyűlt adományokat, köztük a nagy örömet okozó görkorcsolyákat.

Képtelenség lenne felsorolni, hányan és milyen módon járultak hozzá e csodálatos hét megvalósításához: pénzzel – gondolva itt a jótékonysági koncerteken adományozott támogatásokra is –, tárgyi adományokkal, segítségükkel és szolgálataikkal, idejükkel, imáikkal. Az egész heti szállást, mint legnagyobb kiadást, a Kukkonia polgári társulás fedezte. A Jóisten jutalmazzon meg minden jószándékú testvért gazdagon!

Szöveg: Molnár Tamás nagymagyari plébános

Forrás és fotó: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

Magyar Kurír

#béke #ifjúság

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