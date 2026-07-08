Összetartozunk – A Felvidékre látogattak a ráti gyermekotthon lakói

Meghívtuk az Ungvártól nem messze, Ráton működő családtípusú Szent Mihály Gyermekotthon minden lakóját, hogy megtapasztalják vendégszeretetünket, kölcsönösen jobban megismerjük egymást, ápoljuk a már kialakult kapcsolatokat, és új ismeretségek létrejöttére kínáljunk alkalmat. Tizenkét éves pozsonyi lelkipásztori működésem utolsó napjaiban ismét egy csodálatos hét gazdagított sokunkat.

Hétfőn, június 22-én Bényben várták a négy kisbusszal érkező kárpátaljai csapatot. A helyi kultúrházban elfogyasztott ebéd és Herbácskó Anita polgármester köszöntője után Maga Péter atya kalauzolásában megtekintették az ősi kéttornyú templomot és a rotundát.

Ezt követően a Molnár család nagyszülői házából kialakított falumúzeumba betérve tehettek időutazást a múltba, jobban megismerve az ősök életét, munkaeszközeiket, a népviseletet.

Ugyanezen a napon a kirándulás második állomása Pozba volt. A kárpátaljai vendégek és az őket kísérő felvidéki segítők részt vettek a közösségek zarándoklatán. A pozbai szentkútnál tartott szentmise főcelebránsa, Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök külön is köszöntötte „a legtöbb kilométert megtett” zarándokokat, vagyis a kárpátaljaiakat.

A vendégek Bellegszencsén szálltak meg, ahol aztán másnap strandolási lehetőség nyílt. Kedd este pedig a szenci tó partján vették birtokba szálláshelyüket. A Csuka család udvarán kiadós vacsora várta a kirándulókat. Hálás köszönet a szenci Csuka házaspárnak és családtagjaiknak, valamint közeli jóbarátaiknak, hogy a nem kis létszámú csoportot megvendégelték, valamint minden gyereknek névre szóló ajándékcsomagot adtak át.

Szerdán egy rétei családi ház kertjében reggelizett a félszáz résztvevő. A Bozsik testvérek – Jolánka és Anikó –, valamint segítőik szeretettel készítették elő a finomságokat.

Ezután Pozsonyba utaztak a vendégek, ahol a Duna utcai magyar iskolában töltötték a napot. Együtt sportolhattak, játszhattak, beszélgethettek a helyi tanulókkal és diákokkal. Ezalatt a szülők és a többi felnőtt számára csapatépítő bowlingozást szerveztek a vendéglátók.

A délutáni közös fagyizás után a megszépült pozsonyi ferences templomban a tizenhat éves, kárpátaljai gyökerekkel is rendelkező Vitéz Laura orgonakoncertjét hallgatták meg. A számos díjjal kitüntetett ifjú zeneszerző a koncertje végén egy-egy albumát nyújtotta át a gyermekotthon családjainak. A jótékonysági koncert után a szentmisében imádkoztak együtt és egymásért kárpátaljaiak és felvidékiek.

Csütörtökön az úszori pékségben indult a program, ahol a kenyér, a kifli, a kalács készítésének titkaiba pillanthattak be kicsik és nagyok. Természetesen meg is kóstolhatták a péksüteményeket.

A busz Nyárasdra vitte tovább a gyerekeket és felnőtteket, az ottani termálfürdőbe. Köszönet a működtetőnek és barátainak, akik ezt a napot a vendégeknek ajándékozták a finom ebéddel együtt.

Este Dunaszerdahelyen a tizenöt évvel ezelőtti Csillag születik tehetségkutató műsor győztese, az erdélyi származású László Attila adott közös koncertet a ráti gyerekekkel, akiket Ivaskovics József tanár úr és Holovnya Oxana tanárnő készített fel, valamint hangszereken is kísérték a csoportot.

Nemcsak a koncert viselte az Összetartozunk! címet, hanem az egész hét, sőt a készület ideje és a folytatás is az összetartozásunkról szólt és szól. Köszönet a város önkormányzatának és a Csaplár Benedek Művelődési Központ vezetőségének, hogy lehetővé tették e jótékonysági koncert megvalósulását. Az est folyamán többször is hatalmas tapsvihar töltötte be a termet, nagyon megható volt az egész program, különösen a Nélküled című dal eléneklése, amihez az egész közönség csatlakozott.

Pénteken Dunasápújfalun Árva Zsuzsanna polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a családja, munkatársai és jóbarátai szervezésében, a reggelit követően csónakokba szálltak: a Csallóköz szépségét csodálhatták meg.

Miután elfogyasztották az ebédet, és minden gyermek átvette a vendéglátóktól az ajándékcsomagot, tovább utaztak a békei sportpályára, ahol újabb meglepetések vártak rájuk. A Farkas és Novota család, valamint rokonságuk, jóbarátaik, számos békei lakos – a polgármestert is beleértve –, focisták és önkéntes tűzoltók gondoskodtak arról, hogy az estig tartó fesztiválon mindenki jól szórakozzon. Közös animációk, táncok, tuningolt autók, tűzoltás-bemutató, fociedzés, ugrálóvár, hajfonás, bográcsgulyás, pizza és palacsinta… – néhány programelem a remek hangulat érzékeltetésére.

A szombat délelőtt a szenci tó partján telt a Kenderessy család és segítőik által biztosított piknikkel, valamint fürdéssel. A Szemeten elfogyasztott ebéd után megnézték a falu Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templomát, ahol a helyi polgármester is köszöntötte a vendégeket, valamint az egyházközség és a falu önkormányzatának oszlopos tagja, Bartal Sándor beszélt a közösségről. Búcsúzáskor a vendégek finom almát és almalevet kaptak, amik ennek a környéknek a tipikus vitaminforrásai.

Innen ismét Dunaszerdahelyre vitte a busz a csapatot, ahol a város alpolgármestere, Karaffa Attila és családja vendégelte meg őket, illetve átadta a Pázmaneum ajándékcsomagját minden gyermeknek.

A városházáról a helyi MOL Arénába mentek, ahol a győriek és a csíkszeredaiak mérkőzésén szurkolhattak kicsik és nagyok. Mindkét focicsapat játékosait a kárpátaljai gyerekek kísérték fel a pályára.

Június 28-án a pozsonyi ferences templomban, az elköszönő pozsonyi magyar lelkipásztor búcsúmiséjének végén a békéért imádkozva felcsendült az ének: „Áldd meg, Jézus, Kárpátalját!” A templomban köszönetet mondott Bíró Mária, aki bő két évtizede vezetője a Szent Mihály Gyermekotthonnak.

A refektóriumban tartott vasárnapi agapé után városnéző kisvonatozás következett, majd ebéd, végül a búcsúzás pillanatai. Bepakolták a kárpátaljai barátok kisbuszaiba a összegyűlt adományokat, köztük a nagy örömet okozó görkorcsolyákat.

Képtelenség lenne felsorolni, hányan és milyen módon járultak hozzá e csodálatos hét megvalósításához: pénzzel – gondolva itt a jótékonysági koncerteken adományozott támogatásokra is –, tárgyi adományokkal, segítségükkel és szolgálataikkal, idejükkel, imáikkal. Az egész heti szállást, mint legnagyobb kiadást, a Kukkonia polgári társulás fedezte. A Jóisten jutalmazzon meg minden jószándékú testvért gazdagon!

Szöveg: Molnár Tamás nagymagyari plébános

Forrás és fotó: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

Magyar Kurír