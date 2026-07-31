Öt évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését az Apostoli Szignatúrában

A főpásztor 2004 óta tagja a Katolikus Egyház legfelsőbb bíróságának. A mostani döntés azt jelenti, hogy továbbra is részt vesz a Szentszék legfontosabb jogi döntéseiben és a világegyház igazságszolgáltatásának szolgálatában.

A kinevezés újabb megerősítése annak a nemzetközi elismerésnek, amely Erdő Péter bíborost kiemelkedő kánonjogi felkészültségéért és több évtizedes szolgálatáért övezi.

Az Apostoli Szignatúrát Dominique Mamberti francia bíboros vezeti 2014 óta.

Az Apostoli Szignatúra történetéről és működéséről a Magyar Katolikus Lexikonban bővebben is olvashatnak. Érdekesség, hogy a szócikket éppen Erdő Péter jegyzi.

Nemrégiben erősítette meg a Szentszék Erdő Péter bíboros, prímás tagságát a Keleti Egyházak Dikasztériumában is.

Forrás és fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldala

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