Öt évre megerősítették Erdő Péter bíboros kinevezését a Keleti Egyházak Dikasztériumában

Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár május 4-én írta alá a kinevezést.

Jelen kinevezéssel Erdő Péter bíboros az Apostoli Szentszék hét dikasztériumának tagja.

A Keleti Egyházak Kongregációja (latinul Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus) a Római Kúria szerve. IX. Piusz pápa 1862. január 6-án alapította, a Propaganda Fide Kongregáció (Népek Evangelizációjának Kongregációja) keretében. XV. Benedek pápa 1917. május 1-jén önállósította. Hatáskörét XI. Piusz pápa 1938. március 25-én jelentősen növelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa elnöke. Illetékessége nemcsak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.

A Keleti Egyházak Kongregációjához tartozik (némely kivételtől eltekintve) a keleti rítusú katolikusokkal kapcsolatos minden ügy, még akkor is, ha az „vegyes”, vagyis más rítusúakat is érint. A keleti rítusúak fölött is megmarad azonban a Hittani Kongregáció, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja, az Apostoli Poenitentiaria, az Apostoli Signatura, a Rota Romana Törvényszék, valamint el nem hált házasságokra nézve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció hatásköre. De a dikasztérium elé tartozik az úgynevezett keleti területek minden ügye, így a missziós és pasztorális tevékenység egészét (például a püspökök kinevezését) illetően még a terület tisztán latin ügyei is. A kongregáció saját földrajzi területe az, ahol a keleti rítusok régi idők óta számbeli túlsúlyban vannak. E területeket XI. Piusz pápa Sancta Dei Ecclesia motu propriója és a hozzáfűzött kiegészítések határozzák meg. Az eljárás módját tekintve a Keleti Egyházak Kongregációja a VI. Pál pápa által bevezetett kúriai reform óta csak közigazgatási hatóság. Bírói úton már nem járhat el.

A Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa Claudio Gugerotti bíboros.

Fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír