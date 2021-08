Öt nap, tizenöt kispap – Együtt táboroztak a Váci Egyházmegye papnövendékei

„A programunk nagyon színes és gazdag volt, igazi tábori kínálatban volt részünk és szerencsére a járvány sem árnyékolta be ezt az időszakot” – mesélte Szabó Gábor, aki ötödéves a Központi Szemináriumban, Budapesten. „Természetesen naponta együtt imádkoztunk és több püspöki szertartásba bekapcsolódtunk ez alatt a pár nap alatt: Sződligeten oltárszentelés volt, Vácon bérmálás. De mivel a pihenés is cél ilyenkor, túráztunk a Naszályra, kajakoztunk, bicikliztünk a Dunakanyarban. Egész napos kirándulásra mentünk Szolnokra, ahol megnéztük a RepTár Múzeumot is, élveztük a helyi közösség vendégszeretetét és Polcz Zoltán káplán atya kiváló főztjét. A szolnoki délutánon volt, aki a strandolást, más a szabadulószobát vagy éppen a mozizást választotta, így tényleg mindenki kedve szerint pihenhetett.”

A Váci Egyházmegye több éve szervez kispapjainak tábort, minden évben a székesegyház fölszentelésének ünnepéhez (augusztus 18.) kapcsolódva. Mivel saját szemináriumot nem tart fenn, a hivatásra készülő fiatalok Kismaroson, Esztergomban és Budapesten formálódnak és tanulnak. Év közben karácsonykor és húsvétkor találkoznak csak. Az elmúlt másfél évben a járvány miatt ezek a találkozások csak részben valósultak meg, ezért is volt idén még nagyobb jelentősége ennek a közös nyári programnak, ami fontos a közösségépítés szempontjából.

„Az idei nyáron külön örömet jelentett számunkra – mondta Szabó Gábor –, hogy több egyházmegyés pap is velünk volt szinte végig, a jelenlétük mindenképpen gazdagította a programokat, egyfajta keretet is adott neki: Paszternák Tamás atya, püspöki titkár; Fejérdy Áron atya, hivatásreferens és Kovács Zsolt atya, aki jelenleg Rómában tanul és korát tekintve legközelebb áll hozzánk. De többször tudtunk találkozni és beszélgetni Marton Zsolt püspök atyával is, akivel együtt másztuk meg a Naszályt és Szolnokra is elkísért bennünket.”

Az idei program újdonságokat is tartogatott a résztvevők számára. Most először vettek részt önismereti és csapatépítő tréningen, amelyet Gulyás Péter, az Egyházi Fejlesztők képviselője vezetett. Egy előadás révén betekintést nyerhettek a papnövendékek az egyházmegye jövőre vonatkozó terveibe is. Gábor számára ez a programelem volt a legizgalmasabb és legérdekesebb. „Az egyházmegye jövője a mi jelenünk lesz és néhány év múlva nem fog váratlanul érni, hogy milyen keretek között kell szolgálnunk. Egy csoportmunka során mi is elmondhattuk, milyennek látjuk húsz év múlva az egyházmegyét. Jó volt, hogy ezen keresztül mi is részesévé váltunk a jövőkép alakításának.”

Gábor számára a tábor egyértelműen megerősítette azt, hogy jó váci egyházmegyés papnövendéknek lenni, és újra átélte, hogy ez a pár nap összekovácsolja a társaságot. Számára hamarosan véget ér a nyári szünidő, augusztus végén költöznek vissza a szemináriumba, előtte még egyhetes kórházi lelkigondozói gyakorlat vár rá.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír