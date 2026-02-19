Ötödik lett a magyar csapat a papi futsal-Eb-n Lublinban

Ez talán nem mond sokat a futsal-Eb eseményeit nem követőknek. Hogy jobban megértsük az erőviszonyokat, képzeljük el a következőket: a sorozat legjobbjai (lengyelek, horvátok, boszniaiak, portugálok) heti, napi rendszerességgel játszanak egymással, bajnokságban – a portugál papok csapata például a nemzeti bajnokságban is szerepel. Hivatalos szponzorokkal rendelkező, a nemzeti labdarúgó-szövetségek támogatását élvező, összeszokott, már-már profi szinten játszó csapatokról beszélünk.

A magyar papok válogatottja ezzel ellentétben évente jó, ha kétszer-háromszor tud edzeni, netán valamilyen gálamérkőzést játszani. Nem csoda hát, ha egy nagy skalp begyűjtése óriási sikert jelent a mieinknek. Ilyen volt tavaly a boszniaiak fölött aratott 1–0-s győzelem. Papjaink ennek ellenére rendre a legjobbak mögött végeznek.

A bajnokságot ünnepélyes szentmise nyitotta meg február 9-én, hétfő este a lublini érseki székesegyházban, melyet Stanisław Budzik érsek mutatott be. A szentmisén az összes részt vevő játékos liturgikus öltözetben volt.

Minden reggel más templomban volt szentmise, ahova buszokkal szállították a csapatokat, a magyarok azonban sétálva tették meg a 40–50 perces távolságot a nagy hóban.

Ahogy tavaly, idén sem okozott különösebb problémát a mieinknek a csoportkör: 27 lőtt és 1 kapott góllal lettünk csoportelsők. Kazahsztánt 10–0-ra, a cseheket 4–1-re, Albániát 7–0-ra, Belaruszt 6–0-ra vertük.

A négy közé jutásért a boszniaiak ellen mérkőztünk, ehhez egy másik csarnokba kellett utaznunk. A fáradtság, a nagy hideg, az utazás mentálisan és fizikailag is megviselte a csapatot, amit sajnos könyörtelenül kihasználtak a boszniaiak, akik villámgyors, erőszakos, szép játékkal 4–0-ra vertek meg bennünket. Elúszott tehát az álom: nem sikerült idén is a legjobb négy közé jutni.

Szükség volt a szerdai pihenőre, hogy a csapatok regenerálódni tudjanak a csütörtöki helyosztókra. Az Európa-bajnokságok második napja szokás szerint pihenőnap, melyen a helyi nevezetességeket mutatják meg a vendégeknek, valamilyen kulturális programmal kiegészítve. A szervezők a lublini várat és az óvárost mutatták meg a résztvevőknek, a séta a vár udvarán vidám hógolyócsatába torkollott.

Következő meccsünket február 12-én, csütörtökön a szlovákokkal játszottuk, akiktől egyetlen góllal kaptunk ki tavaly az elődöntőben – hazai közönség előtt. Talán a revans lehetősége is fűtötte a mieinket, akik az egynapos pihenő után fegyelmezett játékkal 2–1-re diadalmaskodtak. Utolsó perces győztes gólunkat ráadásul lázasan szerezte Gorcsa Péter nagyhalászi görögkatolikus parókus.

Az ötödik helyért Románia volt az ellenfelünk. A történelmi nehézségek ellenére a két csapat játékosai baráti kapcsolatban vannak egymással – de csak a pályán kívül. A mieink keményen odatették magukat, s vezérszurkolónknak hála az egész stadion zengett a „Ria-Ria-Hungáriá!”-tól a mérkőzés alatt. Meg is lett az eredménye: egy gyönyörű góllal legyőztük a románokat, ezzel megszervezve az ötödik helyet.

Hátrébb végeztünk egy hellyel, mint tavaly, de két alapemberünk hiánya mellett nem rossz ez az eredmény. Tavaly fájt a negyedik hely, idén viszont két győzelemmel búcsúztunk, ráadásul a szlovákok és románok legyőzése marad az utolsó emlék erről az Európa-bajnokságról. Lengyelország megvédte címét, miután a döntőben 2–0-ra verte meg a tavalyi bronzérmest, a bronzmeccsen minket megverő horvátokat.

Jövőre Koszovóban rendezik meg a katolikus papok futsal-Európa-bajnokságát február 1–5. között.

Kranyik István, a válogatott szövetségi kapitánya így értékelte a tornát: „Hét meccsből hatot megnyertünk, de ezzel is »csak« ötödik helyezést értünk el. Úgy érzem azonban, ez az ötödik hely annak fényében, hogy két kulcsjátékosunk hiányzott, és mindössze háromszor találkoztunk a tavalyi Eb után, óriási eredmény. Be kell látni, hogy az első négy helyezett egy polccal magasabb van, mint mi, de nincs okunk szégyenkezésre, főleg úgy, hogy utolsó két meccsünkön nagyon erős ellenfeleket vertünk meg. Gratulálok a fiúknak! Egyúttal szeretném megköszönni a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának, a Hajdúdorogi Főegyházmegyének és a Nyíregyházi Egyházmegyének a részvételhez nyújtott anyagi támogatást.”

A 2026-os papi futsal-Európa-bajnokság végeredménye (zárójelben a tavaly elért helyezés):

1. Lengyelország (1.)

2. Horvátország (3.)

3. Portugália (7.)

4. Bosznia-Hercegovina (5.)

5. MAGYARORSZÁG (4.)

6. Románia (6.)

7. Szlovákia (2.)

8. Belarusz (-)

9. Szlovénia (11.)

10. Csehország (13.)

11. Ukrajna (-)

12. Szerbia (14.)

13. Olaszország (9.)

14. Ausztria (8.)

15. Kazahsztán (-)

16. Málta (-)

17. Koszovó (10.)

18. Albánia (12.)

A válogatott tagjai:

Czirják János (gk.) debreceni iskolalelkész

Fejes Csaba (rk.) dorogi plébános

Gorcsa János (gk.) zemplénagárdi lelkész

Gorcsa Péter (gk.) nagyhalászi parókus

Káplár Márton (gk.) esztergomi parókus

Magyar Richárd (gk.) diakónus, Nyírlugos

Mesics Richárd (rk.) budakeszi káplán

Pásztor Richárd (gk.) csengerújfalui parókus

Portik Lóránt Lukács OFM szécsényi ferences házfőnök

Rockenbauer Barnabás OFM testvér, Esztergom

Szikora Ede Szabolcs (gk.) nyíregyháza-huszártelepi szervezőlelkész

Tamás Ferenc (gk.) demecseri parókus

Varga Lóránt (rk.) demecseri plébános

Szöveg és fotó: Király András/Görögkatolikus Metropólia

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

