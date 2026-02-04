Ötven öregdiák osztotta meg tapasztalatait az esztergomi Szent Erzsébet Gimnáziumban

A megjelenteket Kürti Zoltán igazgató köszöntötte, aki háláját fejezte ki az öregdiákoknak, amiért az alma mater hívó szavára idén is készséggel tértek vissza, hogy megosszák a felsőoktatásban szerzett tapasztalataikat. Az est menetrendjét Kiss Judit főszervező, munkaközösség-vezető ismertette.

A program a HEGY (Hallgatói Egyetemi Gyülekezetek) bemutatkozásával folytatódott. Az egyetlen országos szintű keresztény gólyatábort is szervező közösség célja, hogy a keresztény értelmiségi fiataloknak nyújtsanak biztos hátteret az egyetemi évek alatt. Tevékenységükkel nemcsak az információszerzést segítik, hanem kaput nyitnak az olyan ifjúsági közösségek felé is, amelyek lelki és baráti támaszt nyújtanak a felsőoktatás világában.

Az esemény a diákokat leginkább foglalkoztató témák megtárgyalásával folytatódott. A plenáris ülésen szó esett a sikeres érettségihez vezető útról, a fakultációválasztás szempontjairól, valamint a továbbtanulási helyszínek – vidék, Budapest vagy külföld – melletti érvekről és az ellenérvekről. Az egyetemisták hasznos tanácsokat adtak a felvételt követő teendőkről, a lakhatási lehetőségekről, és kitértek arra is, milyen alternatívák állnak azok előtt, akiknek elsőre nem sikerült bejutniuk a választott szakra.

Az intézmény díszterme teljesen megtelt az érdeklődő fiatalokkal, akik a közös tájékoztatót követően kötetlen állófogadás keretében beszélgethettek az öregdiákokkal.

Az est az osztálytermekben zárult, ahol az egyes egyetemi karok és szakirányok részletesebb bemutatkozása után „kérdezz-felelek” formájában, személyesebb hangvételben kaptak választ kérdéseikre a diákok.

A rendezvény lebonyolításában az intézmény pedagógusai mellett a diákönkormányzat tagjai is segédkeztek. A regisztráció vezetéséért, a helyszínek berendezéséért és az utómunkálatokért a segítő diákok iskolai közösségi szolgálati (IKSZ) órákat kaptak.

„A résztvevők évről évre növekvő létszáma és a visszajelzések egyértelműen igazolják, hogy komoly igény van az ilyen típusú eseményekre. Jó volt viszontlátni egykori tanítványainkat, és büszkék vagyunk rá, hogy sikeres felnőttként is fontosnak tartják, hogy visszatérjenek hozzánk, útravalót adva az utánuk következő generációnak. Ez a folytonosság adja iskolánk valódi erejét” – fogalmazott Kiss Judit főszervező.

A programon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE), az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE), a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE), az Óbudai Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Semmelweis Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, valamint a finnországi University of Vaasa mutatkoztak be.

Forrás: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola

Fotó: Penyigei László

Magyar Kurír