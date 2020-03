Pakisztánban megöltek egy keresztényt, mert ivott egy kútból és megmosta az arcát

„Határozottan elítéljük Saleem Masih brutális megölését. A megbélyegzés és az előítélet ilyen tette tudatlanságról és a kisebbségek elleni intoleranciáról árulkodik” – nyilatkozta Qaisar Feroz kapucinus atya, a pakisztáni püspöki konferencia kommunikációs felelőse a Fides missziós hírügynökségnek. A Pandzsáb tartomány Baguyana falujában élő 22 éves keresztény fiatalembert azért kínozták és ölték meg, mert beszennyezte a kutat, amiből vizet merített. A fiatalt az iszlám „Choora”, azaz tisztátalan, érinthetetlen megvető jelzővel illették, majd összeverték egy tüzes vasrúddal.

A barbár cselekedet után a fiatalembert Pandzsáb tartomány fővárosa, Lahor kórházába szállították, ahol február 28-án pénteken, három nappal a merénylet után belehalt sérüléseibe. Qaisar Feroz kapucinus atya így folytatja: „Nagyon szomorú dolog azt tudni, hogy valakit pusztán csak azért megölnek, mert egy kútból vizet ivott. Saleem a mezőn dolgozott, majd a munka után vizet merített és megmosta az arcát. Sürgősen változtatni kell ezen az erőszakos magatartáson, mely végzett vele. Sajnos itt nagyon sok ember tele van gyűlölettel azok iránt, akik nem muzulmánok. Most pedig íme, egy ember vesztette el az életét”.

Sabír Michael pakisztáni emberjogi aktivista, a helyi kisebbségek védelmezője ezt nyilatkozta a Fides hírügynökségnek: „Súlyos aggodalmat érzek a történtek miatt, melyek megesnek a kisebbségek ellen Pakisztánban, melyek társadalmilag, gazdaságilag és politikailag is hátrányt szenvednek. Ez az eset is mutatja, hogy a kormány képtelen a kisebbségek elleni atrocitások megfékezésére. Mi, mint keresztény közösség, igazságot kérünk Saleem Masih számára, illetve követeljük a tettesek azonnali letartóztatását”.

Nasir Saeed, a Törvényes Segítség Központja (CLAAS) igazgatója is igazságot kér Saleem családja számára. Ám ennek elérése korántsem lesz könnyű, mert a pakisztáni rendőrség részrehajló, amikor muzulmánok és nem muzulmánok közötti ügyről van szó. Asia Bibi ügye közismert, az is egy forrásvíz kapcsán pattant ki. Ez a mostani merénylet sajnos nem elszigetelt jelenség, hanem hasonló esetek gyakorta előfordulnak Pakisztánban, amiről a média nem számol be. Éppen ezért lenne szükséges intézkedéseket foganatosítani az igazságosság megteremtésére – nyilatkozta a Fides missziós hírügynökségnek az igazgató.

Az India, Irán és Afganisztán között elterülő Pakisztán közel 220 millió lakosságának 96 százaléka muszlim, 1,85 %-a hindu és 1,6 %-a keresztény.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Pakistan Today

Magyar Kurír