Pál József Csaba temesvári megyéspüspök húsvéti üzenete

Krisztusban szeretett Testvérek!

Egyházi életünk legnagyobb eseménye: Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. Erre az ünnepre minden évben negyven napon át készülünk, és szeretnénk azt méltóképpen megünnepelni. Az ünnep üzenete:

Jézus nem maradt a sírban és nem maradt a múltban. Jézus Krisztus él, és velünk van életünk minden napján.

Vele egész más az élet. Szeretetével betölt, felfrissísti reményünket, jelenléte erőt és lendületet ad életünknek és hálával tölti el lelkünket. Válaszra késztet, ahogy ezt Chiara Lubichnak a múlt században írt szép versének egy rövid részlete is kifejezi, ahogy Jézushoz intézi szavait:



SZERETLEK,

mert behatoltál az életembe,

jobban, mint a levegő a tüdőmbe,

jobban, mint a vér az ereimbe.

Te behatoltál

oda, ahová senki sem tudott behatolni, amikor

senki nem tudott rajtam segíteni,

valahányszor senki sem tudott

megvigasztalni.

Igen, testvéreim, a Feltámadt Krisztus ennyire közel van hozzánk, és mindegyikünkkel személyes kapcsolatra vágyik. Ő nem egy távoli Isten. Ott van a szívünk legmélyén, és onnan szólít minket.

Látva a sok szenvedő embert a világban, onnan, lelkünk mélyéről, a Vele való belső kapcsolatból küld, hogy

legyünk szeretetének eszközei, legyünk az Ő vigasztaló, bátorító szava, legyen szemünk úgy látni a szenvedőket, ahogyan Ő látja, és legyünk az Ő keze, hogy felemelje az elesetteket.

Az egész nagyböjt, különösen is a nagyhét fogékonnyá tett erre.

Az Ő feltámadása és szerető közelsége megerősít abban a reményben, hogy nem a gonoszságé az utolsó szó, hogy Ő erősebb a rossznál, és megerősíti hitünket a halál utáni feltámadásban.

Életet adó üzenetét nem trombitálva vagy hangerősítővel adja tudtul, hanem szelíden szól hozzánk, a szeretet hangján. Ahhoz, hogy finom, halk hangja elérjen hozzánk, olyan módon kell tennünk, mint a gitárját felhangolni készülő, aki nagyon odafigyel a hangra, amit talán a körülötte lévő zajban nehezen hall meg, a fülét egészen a gitárra tapasztja, hogy tisztán hallja annak a hangját… Hallgassuk mi is ilyen odafigyeléssel hangját, üzenetét!

Az iráni háború kitörése, ahol annyi embertársunk borzalmasan szenved, szemünk elé tárja a többi háború kimondhatatlanul sok pusztítását is. Az előbb mondottakhoz ez még erőteljesebben hozzátetszi: vegyük még inkább komolyan azt, hogy a magunk erejéből nem sokat tehetünk, kapaszkodjunk még jobban a köztünk élő, feltámadt Krisztusba, aki mindent megtehet.

Enegedjük, hogy az Ő jelenléte járja át életünket. És ha az Ő megbocsátó, irgalmas lelkülete gyökeret ver legalább a keresztények szívében, ha átjárja az életüket, számíthatunk arra, hogy Ő jó irányba fogja vinni gyermekei sorsát, jövőjét.

Ebben a reményben megerősödve kívánok minden kedves testvéremnek áldott, szép ünneplést és hálával teli életet! Krisztus feltámadt, Krisztus él, Krisztus velünk van. Ő töltse be értelmünket, érzelmeinket, legyen jelen kapcsolatainkban és a Vele való kapcsolatból fakadjanak életünk tettei!

Azt kívánom, hogy tapasztaljuk meg a Feltámadott békéjét életünkben és a népek között!

Temesvár, 2026 húsvétján

Pál József Csaba

megyéspüspök

Forrás: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír