Palánki Ferenc a debreceni Szent Erzsébet Otthonban mutatott be szentmisét

Hazai – 2025. december 18., csütörtök | 17:44
A hagyományokhoz hűen Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök idén is meglátogatta a debreceni Szent Erzsébet Otthont. December 16-án reggel a főpásztor szentmisét mutatott be az idősotthon lakói számára, hangsúlyozva a várakozás és a cselekvő szeretet jelentőségét.

Palánki Ferenc püspök homíliájában hangsúlyozta: az advent az Istenre való odafigyelés és az újrakezdés ideje. A keresztény élet lényege nem a puszta szó, hanem az Atya akaratának cselekvő teljesítése.

A főpásztor emlékeztetett, hogy a megtérés valójában örömhír, amely minden életkorban lehetőséget ad arra, hogy türelemmel és szeretettel forduljunk egymás felé.

A szentmisét követően a megyéspüspök külön köszöntötte az intézmény dolgozóit.

Áldozatos munkájuk elismeréseként Palánki Ferenc püspök bibliákat áldott meg, majd adott át ajándékként a gondozóknak, hogy a Szentírás tanítása adjon számukra lelkierőt a mindennapi szolgálathoz.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#advent #egyházmegyék #időskor #pasztoráció

