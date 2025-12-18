Palánki Ferenc a debreceni Szent Erzsébet Otthonban mutatott be szentmisét

Palánki Ferenc püspök homíliájában hangsúlyozta: az advent az Istenre való odafigyelés és az újrakezdés ideje. A keresztény élet lényege nem a puszta szó, hanem az Atya akaratának cselekvő teljesítése.

A főpásztor emlékeztetett, hogy a megtérés valójában örömhír, amely minden életkorban lehetőséget ad arra, hogy türelemmel és szeretettel forduljunk egymás felé.

A szentmisét követően a megyéspüspök külön köszöntötte az intézmény dolgozóit.

Áldozatos munkájuk elismeréseként Palánki Ferenc püspök bibliákat áldott meg, majd adott át ajándékként a gondozóknak, hogy a Szentírás tanítása adjon számukra lelkierőt a mindennapi szolgálathoz.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír