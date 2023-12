Pápai kitüntetéseket adtak át a magyarországi pápalátogatás szervezőinek

Az eseményen jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke, a püspöki konferencia tagjai, valamint Tóth Tamás, az MKPK titkára.

Michael W. Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius elöljáróban elmondta, Ferenc pápa áprilisi apostoli látogatása nemcsak egy történelmi esemény volt, hatása mind a mai napig él a szívünkben.

A Szentatya hálás mindazoknak, akik a látogatás szervezésében részt vettek.

Közülük azokat, akik szakterületükön kiemelkedőt nyújtottak, kitüntetésben is részesíti.

Ernyey Áron a Szent Szilveszter Rend lovagkeresztjét vehette át. Ezt a kitüntetést Szent X. Piusz pápa alapította 1905-ben. Ennek a rendnek a lovagjai azok a világiak lehetnek, akik az Egyház érdekében végeztek kiemelkedő szolgálatot.

A Benemerenti érdemérmet az arra érdemesek (benemerenti) elismerésére először VII. Piusz pápa adományozta a 19. század elején. Ezt az elismerést azoknak adományozzák, akik a római pápa szolgálatában szereztek érdemeket. Ezt a kitüntetést kapta meg Sebő Balázs, Zalányi-Zolnay Eszter, Fritzné Tőkés Éva és Fecske Orsolya SSS.

Sebő Balázs, az MKPK Titkársága Sajtóosztályának vezetője volt a pápalátogatás egyházi sajtófelelőse. „Ahhoz, hogy az Egyház üzenete sok emberhez eljusson, szükség van a tömegkommunikációs eszközökre. A média képviselőivel tartott kapcsolat a pápalátogatás esetében is különösen fontos volt” – emelte ki a nuncius.

Az emberek befogadása kiemelt feladat, ám nagyon sok odafigyelést igényel. Senki sem szeret szomorú arcot látni maga körül, a mosoly, a kedves fogadtatás minden érkező számára fontos. A pápalátogatás esetében is igaz volt ez, ráadásul nagyon sok magas rangú személy megfelelő fogadásáról kellett gondoskodni – hangsúlyozta Michael W. Banach nuncius. Ehhez nagy szervezőképességre volt szükség. Zalányi-Zolnay Eszter, az MKPK protokollirodájának vezetője ebben vállalt nagy szerepet.

Persze nem mindenki áll az előtérben, ott vannak azok a segítők, akik a háttérből végzik áldozatos munkájukat. A kulisszák mögött tevékenykedők szolgálatát is el kell ismerni, hiszen rájuk is nagy szükség van. Fritzné Tőkés Éva, az MKPK korábbi vezető munkatársa, aki a pápalátogatás során asszisztensi feladatokat látott el, nemcsak a Szentatya apostoli látogatása során végzett munkájáért, hanem több évtizedes, az Egyház érdekében vállalt szolgálatáért is kapta ezt az elismerést.

A Katolikus Egyház egyik vonzereje az a szépség, melyet fel tud mutatni az emberek számára. Ez látszik az építészetben, az üvegablakokban, az ikonfestészetben, hiszen ezek a művek Isten szépségét jelenítik meg. De vonatkozik ez a liturgikus ruhákra is – mutatott rá a nuncius. Fecske Orsolya festőművész, a Szociális Testvérek Társaságának tagja a pápalátogatás liturgikus ruháit tervezte, a kitüntetést ezért a tevékenységéért vehette át.

Egy olyan nagy esemény megvalósításához, mint a pápalátogatás, nagy türelemre és odaadásra van szükség. Sok olyan részletkérdés van, melyekre válaszokat kell találni. Ehhez a munkához egy lovag szellemiségére van szükség

– mondta Michael W. Banach érsek, magyarországi apostoli nunciusa.

Ernyey Áron, a Szent István-bazilika gondnokságvezetője, aki egyházi részről a pápalátogatás programigazgatója volt, és aki a budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus rendezvényirodája vezetőjeként is tevékenykedett, nagy szerepet vállalt ezen egyházi események sikeres lebonyolításban. Szolgálatát a Szent Szilveszter Rend lovagkeresztjével ismerte el Ferenc pápa.

Michael W. Banach érsek, magyarországi apostoli nunciusa a kitüntetések átadása után azt is kiemelte, hogy

bár ezek az elismerések egyes személyeknek szólnak, általuk azoknak a munkáját is meg szeretnék köszönni, akik szolgálatukkal bármilyen módon segítették Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának szervezését.

Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke a kitüntetettek munkáját megköszönve azt emelte ki, hogy mindazok, akiket felkértek a pápalátogatás szervezési munkálatainak az elvégzésére, azonnal igent mondtak.

Fotó: Lambert Attila

Baranyai Béla/Magyar Kurír