Papi képzés és digitális misszió – Szinodális tanulmányi csoportok beszámolóit tették közzé

A két zárójelentés a 3. számú tanulmányi csoporté, amely a digitális környezetben megvalósuló misszióval foglalkozik, valamint a 4. számú tanulmányi csoporté, amely a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis missziós-szinodális szemléletű felülvizsgálatáról szól.

XIV. Leó pápa úgy rendelkezett, hogy a zárójelentéseket hozzák nyilvánosságra, hogy Isten egész népével megosszák az elvégzett reflexió és megkülönböztetés gyümölcsét, és ezáltal konkrét módon kifejezésre juttassák a szinodális egyház egyik alapvető jellemzőjét: az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot (vö. Záródokumentum, 97. pont).

„Tartalmuk értékén túl ezek a jelentések tanúságot tesznek a dikasztériumokkal közösen megtett útról. Nem ez az első alkalom, hogy a dikasztériumok közös projekten dolgoznak, de itt többről van szó: a közös meghallgatás, reflexió és megkülönböztetés valódi gyakorlatáról. Ez a szinodalitás gyakorlati megvalósulása, nem pusztán bürokratikus együttműködés” – mondta Mario Grech bíboros, a szinódus főtitkára.

Jelentés a digitális környezetben megvalósuló misszióról (3. csoport)

A jelentés egy olyan központi kérdéssel foglalkozik, amely a 16. közgyűlés során merült fel: miként élhető meg az Egyház küldetése egy olyan kultúrában, amelyet egyre inkább a digitális tér formál. A tanulmányi csoport széles körű konzultációra támaszkodott, amelybe minden kontinensről bevont lelkipásztori munkatársakat, szakértőket és egyházi közösségeket. Összegyűjtötték a tapasztalatokat, elemezték a kihívásokat, és konkrét ajánlásokat fogalmaztak meg.

A főbb témák között szerepel: a digitális misszió integrálása az Egyház struktúráiba; a területi joghatóság kérdésének alapos vizsgálata az online közösségek fényében; valamint a lelkipásztorok és pasztorális munkatársak digitális kultúrával kapcsolatos képzése.

A jelentés három szinten – a Szentszék, a püspöki konferenciák és az egyházmegyék szintjén – megfogalmazott konkrét javaslatok sorával zárul, továbbá részletesen ismerteti az alkalmazott módszertant és a bevont intézményeket.

Jelentés a papi szolgálatra való felkészítésről (4. csoport)

A 4. számú tanulmányi csoport a Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (2016) felülvizsgálata helyett – amelynek alapelveit továbbra is érvényesnek ítélte – inkább egy „irányadó dokumentumra vonatkozó javaslatot” dolgozott ki annak missziós-szinodális megvalósítására, a 16. közgyűlés záródokumentumának iránymutatásai alapján.

A dokumentum két részből áll. A bevezető egy egyháztani-pasztorális keretet kínál, és meghatározza a papi képzésben szükséges szemléletváltásokat: kapcsolati, missziós, a közösség, a szolgálat, valamint a szinodális stílus felé irányuló megújulás. Központi felismerése, hogy a pap identitása „Isten népében és Isten népéből” formálódik, nem attól elkülönülten.

A második részben található irányelvek ezeket a megújulási szándékokat konkrét megvalósítási utakra fordítják le. A legjelentősebb javaslatok között szerepel: a szeminárium és a plébániai közösségek vagy más egyházi környezet közötti váltakozó tartózkodás; közös képzési tapasztalatok és alkalmak laikus hívőkkel, megszentelt életű személyekkel és felszentelt szolgálattevőkkel már a propedeutikus szakasztól kezdve; képzett és hozzáértő nők bevonása társfelelősként a képzés minden szintjén, beleértve a képzésért felelős testületeket is; valamint a társfelelősséghez és a közösségi megkülönböztetéshez szükséges készségek elsajátítása. A csoport javaslatot tesz az irányelvek terjesztésére és végrehajtására vonatkozóan is.

Grech bíboros hangsúlyozza továbbá: „A zárójelentéseket munkadokumentumként kell értelmezni: kiindulópontként, nem végpontként. Munkadokumentumként is értékes iránymutatásokat tartalmaznak – amint azt a 3. és 4. csoport jelentései is mutatják –, amelyekből a helyi egyházak és különféle egyházi közösségek már most meríthetnek. Ez a szinodalitás szelleme: olyan út, amely nem áll meg, és amelynek minden szakasza már önmagában is termékeny. Most a szinódus főtitkárságára és az illetékes dikasztériumokra hárul a feladat, hogy a jelentésekben megfogalmazott eredményeket az egész egyház számára szóló konkrét javaslatokká alakítsák, amelyeket a szentatyának terjesztenek elő.”

A zárójelentések angol és olasz nyelven jelennek meg, feltüntetve az eredeti nyelvet és a munkafordítás nyelvét. Minden jelentéshez több nyelven elérhető összefoglaló is kapcsolódik az egyszerűbb hozzáférés érdekében. A zárójelentések benyújtásával a 3. és 4. számú tanulmányi csoport befejezte megbízatását, és ezért feloszlottnak tekintendők.

A 3. számú tanulmányi csoport zárójelentésével együtt a főtitkárság egy jegyzetet is közzétett, amely ismerteti a tanulmányi csoportok létrejöttének hátterét és megbízatását, a jelentések természetét, valamint a tervezett operatív folytatást.

A főtitkárság fokozatosan teszi közzé a zárójelentéseket. A következő közzétételt március 10-ére ütemezték.

