Megújult a székesfehérvári temető papi parcellája

„A székesfehérvári Országos Papi Otthon története az 1730-as évekre nyúlik vissza. A török hódoltság pusztítása után a karmeliták új rendházat és templomot építettek. Ebben az időben jöttek létre az otthonban ma is látható szép belső terek, mint amilyen a refektórium vagy az oratórium. Az 1800-as évektől egészen 1950-ig ez az épület adott otthont az egyházmegyei szemináriumnak. Már ebben az időben laktak itt idős atyák. A Katolikus Szeretetszolgálatot 1950-ben alapították, az első kisebb papi otthon 1953-ban nyílt meg, a székesfehérvári intézmény pedig a következő évben jött létre” – mondta el lapunkban Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója. A kommunista elnyomás idején ez volt az egyetlen olyan hely, ahol az idős papok menedékre lelhettek.

Napjainkban sok egyházmegyének van olyan intézménye, ahol az idős papok elhelyezést nyerhetnek, de az Országos Papi Otthonba – melynek vezetője Barna Tímea – bármelyik egyházmegyéből fogadnak lakókat. Bár elsősorban papok élnek itt, világi személyek is tartoznak az ellátottjaik közé. Az otthon ötszázadik lakóját 1993-ban köszöntötték. Az intézmény Székesfehérvár történelmi belvárosában található, központi elhelyezkedése miatt ideális az időskorúak számára.

Az itt élők külön szobákban laknak, ugyanakkor egyfajta közösségbe is tartoznak. Szívesen kapcsolódnak be az otthon programjaiba. Legutóbb például elmentek a Tevékeny Élet Fesztiválra, ahol kórust alkotva énekeltek. De lelkesen vesznek részt az otthon ünnepségein is. Van itt könyvtár és természetesen kápolna is. Az itt élő atyák a város lelkipásztori ellátásában is részt vállalnak.

„Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök szívén viseli a mentális egészség kérdéskörét, ezért is emlékezünk meg több mint tíz éve rendszeresen az Alzheimer-kór világnapjáról itt, Székesfehérváron. A demencia korunk kihívása, sok embert érint, ezért fontos beszélni róla” – mutatott rá a főigazgató. A Katolikus Szeretetszolgálat nagy figyelmet fordít erre a kérdésre, éppen ezért indította el a demencia.hu honlapot, és működteti az Interprofesszionális Demencia Alapprogramot, amely a demenciában megbetegedett emberek és hozzátartozóik gyakorlati segítését célozta meg. Természetes, hogy az otthonban élők esetében is nagy hangsúlyt helyeznek a mentális egészség fenntartására.

Az Országos Papi Otthon léte ugyanakkor arra is ráirányítja a figyelmet, hogy az Egyház nem hagyja magára papjait akkor sem, ha életük alkonyához értek”

– emelte ki Vajda Norbert.

A székesfehérvári Szentháromság- (Hosszú) temető már a 18. században is létezett. Nevét az itt álló kápolnáról kapta. Az első papot 1955-ben temették ide, utoljára 2012-ben volt itt egyházi személy temetése.

Tizenkét egyházmegye és több szerzetesrend papjai is nyugszanak itt.

Ez ma már egy lezárt temető, vagyis nem végeznek már temetést. Napjainkban kétszázharminc papi sír található itt. Az idők során ezek nagy része elég rossz állapotba került, szükség volt tehát a minél előbbi beavatkozásra. Egy idősotthonnak a sok egyéb teendője mellett nehéz egy sírkert gondozását is ellátnia, ezért határozott úgy az MKPK, hogy támogatja a papi parcella felújítását. Már csak azért is szükség volt a központi intézkedésére, mert nem egyetlen egyházmegye papjai vannak itt eltemetve.

A munkálatokkal kapcsolatban Vajda Norbert főigazgató elmondta, a sírok betonkeretének nagy része már eltört, ezeket ki kellett javítani. A keresztek és a márványtáblák felújítására is szükség volt. A neveket, a születési és halálozási évszámok feliratait újrafestették, pótolták. A központi emlékhely márványkeresztje új külsőt kapott. A sírok közötti növényzetet szintén rendbe tették. Ebben az MKPK Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Gesztenyés Szociális Intézménye nyújtott segítséget. Több mint négyezer növényt ültettek el, tizennyolc köbméter termőföldet mozgattak meg, és tizenkétezer-ötszáz liter virágföldet használtak fel.

A sírok megújításában a papi otthon munkatársai is részt vettek, vállalva, hogy a későbbiek során is karbantartják a sírokat.

A felújításról Székesfehérvár önkormányzatával és a városgondnoksággal is egyeztettünk” – emelte ki Vajda Norbert. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mindenszentek ünnepén szentmisét mutat be az itt nyughelyre lelt papokért, és megáldja a felújított papi parcellát. A temető mindenki által látogatható lesz.

Fotó: Horányi Márton/MKPK

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2025. november 2-i számában jelent meg.