Parókiai szilvalekvárrecept

Keresd meg, hol termett a tavaszi fagyok és a nagy szárazság ellenére igazán jó szilva, amely jól meg is érett… Lehet, hogy idén a Balaton partjáról fog érkezni. Vásárolj belőle egy mázsát, hirdesd a templomodban, hogy csütörtökön már 7 órától szeretettel várod a segítséget, mert tudod, hogy ez egyedül nem fog sikerülni, de ha több mint húszan vagytok, akkor igen.

Szedjétek le a szilva szárait, és alaposan mossátok át mind a 3847 szemet, majd egyesével vegyétek ki a magját. Közben bátran kóstolgassátok meg, mennyire ízletes és zamatos; ha valaki iker-, összenőtt szemet talál, az igazán szerencsés.

Tegyétek bele a darálóba, és tekerhetitek is egy jó órán keresztül, vagy ha vannak kapcsolataitok, és kaptatok kölcsön egy jó darálógépet, akkor csak a gombot kell benyomva tartanotok, és hamarabb elkészül.

Készítsétek elő az üstöt. Ha megvan a nagyszüleitektől megörökölt, akkor a rézből készültet, de ha nincs, az se baj, jó lesz a „csak” zománcos is. Öntsétek bele a darált szilvát, és kezdjétek el kavargatni. Percenként 45-ször, hogy le ne égjen. 12 órán keresztül fogjátok keverni, összesen 32 400 alkalommal. Bátran adjátok át másoknak is a keverő végét. Vigyázzatok, kicsit köpködni is fog, ahogy rotyog… Milyen jó, hogy nagyapáink kitalálták ezt a különleges lekvárfőző kanalat, így baj nem történhet.

Kavarjátok és kavarjátok. De most jön a lényeg: közben beszélgessetek. Annyi minden történt az elmúlt hetekben, hónapokban, ezen a nyáron, az elmúlt években. És talán szóba kerülnek a katonaság élményei, a pálinkafőzés rejtelmei, süteményreceptek, gyógynövények, ürgeöntések, születésnapok, megismerkedések, házassági évfordulók, nagy betegségek és felgyógyulások. Észre sem veszitek, de minden egyes történetben tanúságot tesztek Istenbe vetett hitetekről, a házastárs, a család, a közösség melletti elköteleződés fontosságáról. Megerősítitek egymást.

Négy óra után már jön az új munkaerő, ők délelőtt munkahelyeiken voltak. Most már az üst széléről le lehet lopkodni az oda kiszáradt lekvárdarabokat, hiszen lassan már tíz centivel lentebb van a lekvár teteje, mint amikor elkezdtétek.

Mire besötétedik, már elő is lehet készíteni az üvegeket, legalább száz darabot, mert több mint 35 liter lekvárotok lesz. Használjátok a lekvárbetöltőt, annyival egyszerűbb így, mint régen, amikor kanalakkal kellett betölteni! És alaposan zárjátok le az üvegeket.

Készítsétek elő a száraz dunsztot, és hagyjátok két nap alatt kihűlni. Címkézzétek, és díszítsétek az üveg tetejét, és használjátok egy finom reggelihez, készítsetek süteményt, vagy töltsétek bele gombócba.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Szöveg: Forgácsné Kóczon Erzsébet

Fotó: Ózdi görögkatolikus parókia

Forrás: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír