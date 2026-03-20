Parolin bíboros az amerikai és izraeli vezetőknek: Mielőbb fejezzék be a háborút!

A Cantagalli könyvkiadó által megjelentetett, Ignazio Ingrao Vatikán-szakértő újságíró és Giuseppe Pagano Ágoston-rendi szerzetes által írt XIV. Leó: Kinek mondotok engem? Szent Ágoston fia vagyok című könyv római bemutatójának alkalmával Pietro Parolin bíboros válaszolt az újságírók nemzetközi helyzettel kapcsolatos kérdéseire is.

Többek között megosztotta velük, hogy mit mondana, ha személyesen találkozna Donald Trump amerikai elnökkel: „A lehető leghamarabb vessen véget ennek [a háborúnak], mert a valódi veszély, hogy az eszkaláció a küszöbön áll. Azt mondanám: hagyják békén Libanont…”

Parolin bíboros emellett hangsúlyozta, hogy ugyanezt az üzenetet kell „az izraelieknek is címezni”, hogy valóban törekedjenek „a diplomácia és a párbeszéd békés útjain keresztül megoldani minden olyan problémát, amely létezhet – vagy amelyet létezőnek hisznek”.

Leó pápáról szólva Parolin bíboros válaszolt arra a kérdésre is, hogy milyen együtt dolgozni a történelem első, az Egyesült Államokból származó pápájával. „Nagyon könnyű – magyarázta. – Jó párbeszéd folyik köztünk, gyümölcsöző eszmecsere. Meghallgat, és jó a kapcsolat.”

A vatikáni államtitkár beszédet mondott a XIV. Leóról szóló könyv bemutatóján, melyet az Associated Press vatikáni tudósítója, Nicole Winfield moderált, és amelyen felszólalt Joseph L. Farrell, az Ágoston-rend generális perjele; Pierferdinando Casini, az Interparlamentáris Unió olasz csoportjának elnöke; valamint Elena Beccalli, a Szent Szív Katolikus Egyetem rektora is.

