Parolin bíboros a Szent Péter téren: Szűz Mária közbenjárására bízzuk Ferenc pápa gyógyulását

A délutáni eső és a római közlekedési sztrájk ellenére több százan reagáltak az aznap, február 24-én délben megjelent felhívásra, amely megerősítette a világ különböző egyházmegyéiben már február 22-én, szombaton megkezdett imamaratont. Az utóbbi napokban a pápa egészségi állapotáról szóló hírek – szombaton a nagyobb szenvedéssel járó pillanatokról, hétfő este pedig „enyhe javulásról” szóltak a szentszéki közlemények – nagy és igazi felebaráti szeretetet váltottak ki az emberekből a 88 éves egyházfő iránt, amely rózsafüzérekben és szentmisékben öltött testet. Abban az imában, amelyet mindig, minden beszéd vagy katekézis végén kért magának a Szentatya, mert „olyan, mint a páncél minden lelkipásztor számára”.

Bíborosok és egyházi elöljárók a Szent Péter téren



Meghitt légkör hatotta át az estét. Megközelítőleg harminc bíboros ült a bazilika előtti téren. Az első sorban feltűnt többek között Luis Antonio Tagle, Marc Ouellet, Robert Prevost, Ángel Fernández Artime SDB, Angelo Bagnasco, Enrico Feroci, Marcello Semeraro, Raymond Leo Burke, Gerhard Ludwig Müller és Baldo Reina. Mások, mint például Michael Czerny bíboros, a hívők között ültek. Jelen volt még Raffaella Petrini nővér, aki március 1-jétől a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnökeként dolgozik majd, valamint a Kúria és a római egyházmegye több munkatársa.

A rózsafüzér imádkozása

A téren összegyűlt tömegben a hívek különböző típusú és színű rózsafüzéreket tartottak kezükben, az örvendetes titkokat imádkozva a Schola Cantorum énekei között, miután felolvasták Lukács evangéliumából az angyali üdvözletről szóló részt. A rózsafüzér után litániát is mondtak. Néhányan egészen végig állva maradtak, mások ültek; volt, aki csendben imádkozott, volt, aki halkan. Valaki elhozta hazájának zászlaját, valaki a pápa fotóját (kartonon vagy okostelefonon), egy gyertyát, sőt éppenséggel lámpást is. Mindenki azon fehér páholy felé nézve mondta a rózsafüzért, ahol a pápa a szentmisén és a szerdai audiencián szokott elnökölni. Ezen az estén ott állt a téren a Mária, Betegek Gyógyítója-ikon; Parolin bíboros rá bízta Ferenc pápát.

Parolin bíboros: buzgó ima a Szentatyáért

Az Apostolok cselekedeteiben olvasható, hogy az Egyház „egy szívvel-lélekkel” fohászkodott, miközben Pétert börtönben tartották. A keresztény nép kétezer éve imádkozik a veszélyben lévő vagy gyengélkedő pápáért – kezdte az államtitkár. – Még ezekben a napokban is, amikor Ferenc pápa a Gemelli-klinikán van, egyes hívek és a keresztény közösségek világszerte buzgó imát emelnek érte az Úrhoz.”

„Ma estétől mi is csatlakozni szeretnénk, nyilvánosan, itt, az ő házában, a szent rózsafüzér imádságával – jelentette ki Parolin. – A Szentatyát a Boldogságos Szűz Mária hathatós közbenjárására bízzuk, akit a Salus Infirmorum (Betegek Gyógyítója) néven hívunk segítségül. Ő, ki nekünk gondoskodó Anyánk, támogassa őt ebben a betegségben és próbatételben, és segítsen neki, hogy mielőbb visszanyerje egészségét.”

Jókívánságok

A kereszt jelével és tapssal zárult az este. A háttérből visszhangzott a szokásos „Éljen a pápa” felkiáltás. Az egész esemény körülbelül 45 percig tartott. Ahogy a tömeg kifelé áramlott, voltak, akik az obeliszk közelébe vonultak és a téren maradtak: spanyol apácák, kínai hívek egy csoportja, filippínó papok még nagyobb létszámú csoportja. Sőt, még egy kolumbiai pap is, aki évek óta Mongóliában szolgál misszióban: „Ez egy nehéz időszak, de mi vele vagyunk” – mondta.

„Nagyon messziről, Róma külvárosából indultunk, de itt akartunk lenni – magyarázta két lány. – A pápa rendbe fog jönni, rendbe kell jönnie. Szükségünk van rá.” „Ő a mi vezetőnk” – mondta egy házaspár, akik Észak-Olaszországból érkeztek Rómába a szentévre. Egy fekete kabátba és lila sapkába burkolózott nő elmondta, hogy napok óta aggódik Ferenc pápa miatt: „A sok csúnya dolog és álhír közepette, amelyek feldühítenek, ma szépet láttunk. Mindennap imádkozom otthon a pápáért, gyönyörű, hogy ezt most együtt tettük. Ennyi ember.... Mindig azt mondja nekünk, hogy »imádkozzatok értem«, mi ezt megtettük.”

Lazzaro Heung-sik You bíboros: Reméljük, hogy hamarosan meggyógyul

Miközben az újságírók mobillal és kamerával készítettek felvételeket, az oszlopcsarnok félhomályában feltűnt néhány piros kis pileólus, azoké a bíborosoké, akik megálltak, hogy saját nemzetük híveit üdvözöljék. Köztük volt Lazzaro Heung-sik You bíboros is, a Klérus Dikasztériumának prefektusa, koreai fiatalokkal körülvéve. „Nagyon örülök, hogy Isten népe, mi mindannyian itt vagyunk a pápáért, aki nincs jól. A pápa a kereszténység, az Egyház központja, ő Péter utóda. Imádkoznunk kell érte, aki annyira szeretett minket; most nekünk is szeretetet kell adnunk a pápának. Remélem, hamarosan meggyógyul” – mondta a bíboros a vatikáni médiának.

„Fontos, hogy azt tegyük, amit a pápa szeretne: éljük meg az igét, nyissuk meg a szívünket, szeressük a többieket, a kicsiket, a migránsokat, a kirekesztetteket, a szegényeket. Mert azáltal, hogy szeretjük őket, szeretjük Jézust. Erre a pápa példát adott, és most is példát ad. Előre kell mennünk, együtt, hogy szebbé tegyük az Egyházat és az emberiséget” – tette hozzá You bíboros, aki közvetlen üzenetet is akart küldeni Ferenc pápának: „Szentatya, nagyon szeretlek! Egyszer azt mondtam Önnek, hogy kész vagyok az életemet adni Önért és az Egyházért. Megismétlem ezt: kész vagyok az életemet adni Önért és az Egyházért. Ez azt jelenti, hogy szeretek mindenkit, aki mellettem van. Mindig nagy örömmel.”

