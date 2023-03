Pécsen rendezik az Európai Katolikus Teológiai Társaság kongresszusát – Interjú Kovács Gusztávval

– A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola már most aktívan készül az Európai Katolikus Teológiai Társaság nyárvégi kongresszusára. Milyen programok előzik meg az eseményt? Hogyan kapcsolódhatnak az előkészületekhez a diákok és az érdeklődők?

– A készülés már korábban elkezdődött. 2021-ben, az Osnabrückben megrendezett kongresszuson ítélték oda a rendezés jogát, és mi rögtön munkához láttunk. Két előkészítő rendezvényt szerveztünk. 2022 szeptemberében egy nemzetközi nyári egyetemet Europe (Re)discovered (Európa újrafelfedezése), 2023 februárjában pedig egy ifjúsági konferenciát Visions of Europe (Víziók Európáról) címmel. Mindkét esemény az augusztusi kongresszus előkészítését szolgálta.

Elindítottuk a rendezvény honlapját is, melyen az érdeklődők és az előadással készülők is regisztrálhatnak.

– Mit jelent az intézmény számára, hogy otthont adhat a teológus tanácskozásnak?

– Hatalmas lehetőség számunkra, hogy a kongresszusnak a mi főiskolánk adhat otthont. Eddig jellemzően nagy, nyugat-európai egyetemek kapták meg a rendezés jogát. Otthont adott a rendezvénynek Stuttgart, Freising, Leuven, Strasbourg és Limerick is. Mind olyan helyek, melyek kiváló teológiai hagyományokkal és magas szintű képzéssel rendelkeznek. A pécsi kongresszuson a kollégák, a hallgatóink, de az egész magyar teológia is lehetőséget kap arra, hogy megmutassa értékeit. A külföldről érkezők nemcsak a főiskolán szervezett konferenciák különleges hangulatával, hanem a magyar nyelvű teológia és a magyar kultúra értékes hagyományaival is találkozhatnak.

– Mint minden meghatározó eseménynél, most is nagyon fontos a helyszín. Miért éppen Magyarországot választotta az Európai Teológiai Társaság?

– A társaság hagyományai szerint mindig az alelnök szervezi a konferenciát, aki az utolsó napon veszi át a társaság vezetését. 2021-ben, első magyarként kaptam meg erre a feladatra a kollégáktól a bizalmat. Ez egyrészt a főiskolánkon folyó munka elismerése, de talán annak a sajátos atmoszférának is köszönhető, amely az egész Pécsi Egyházmegyét jellemzi. Több látogatást tett Magyarországon az ESCT vezetősége és látták, hogy a családias összetartás, a lelkes munkavégzés és a professzionalizmus egyszerre jellemzi a konferenciát előkészítő csapatot. Találkoztak hallgatóinkkal is, és látták, hogy miattuk is érdemes Pécsre hozni a rendezvényt.

Felföldi László püspök is aktívan támogatja a szervezést és különös érdeklődéssel várja a fiatal teológusok gondolatait.

– Milyen ismert teológusokat, egyházi személyeket várnak a konferenciára?

– A program összeállítása során ügyeltünk arra, hogy Európa keleti és nyugati fele azonos arányban képviseltesse magát, jelen legyenek más felekezetek, kultúrák, kontinensek képviselői is. A kongresszust Felföldi László püspök gondolatai nyitják. Rajta kívül Andrej Saje, a Szlovén Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, valamint Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye kinevezett segédpüspöke tart előadást. A kereszténydemokrata politikai hagyományt Hölvényi György, az Európia Parlament képviselője, a református teológiát Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke képviseli. Az európai előadók közül Marie Jo Thiel Strasbourgból, Sigrid Müller Bécsből, Bénédicte Lemmelijn Leuvenből, Szalay Mátyás Granadából, Mészáros András Maynooth-ból érkezik. Külön öröm, hogy más kontinensek teológusai is vállalták, hogy az ő sajátos szemszögükből beszélnek Európa lelki gyökereiről. Érkeznek előadók Tűzföldről, Kaliforniából, Nigériából és Szenegálból is. A plenáris előadók között a helyi hangot Fedeles Tamás, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese képviseli.

Az Európai Teológiai Társaság és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola várja a jelentkezőket a 2023. augusztus 30. és szeptember 2. között Pécsen megrendezésre kerülő, EUROPE: Spiritual Resources for the Future című kongresszusára. Jelentkezni, illetve absztraktot benyújtani a kongresszus honlapján lehet.

– Milyen témákról hallgathat előadásokat a közönség?

– A konferencia témája Európa és a kontinensünk lelki forrásai. Sokan és sokat beszélünk Európa válságáról. A politika igyekszik megtalálni azokat a biztos pontokat, amely a jövőben az európai identitást formálhatják. Mi szeretnénk erről a saját szempontunkból gondolkodni és feltenni a kérdést, hogy mit adott és mit adhat a hit, a lelkiség, az Egyház és a teológia kontinensünknek. Melyek azok a lelki források, amelyekből Európa a jövőben táplálkozhat?

Arra kértük az előadókat, hogy a saját tudományos szemszögükből világítsanak rá a zsidó-keresztény hagyomány kulcsfontosságú elemeire.

Rá szeretnénk mutatni, hogy kontinensünk jövője nem képzelhető el vallás és spiritualitás nélkül.

– Várható, hogy az esemény hatására többen választják majd a teológiát, akár Pécsett vagy más intézményekben? Milyen reményekkel tekint a főiskola erre a lehetőségre?

– Szerencsések vagyunk, hiszen az elmúlt években is sokan döntöttek a teológiai tanulmányok mellett. Ez a pozitív tendencia a képzés színvonala mellett annak a rendkívüli közösségi szellemnek is köszönhető, amely főiskolánkon kialakult. Mint minden rendezvényünk, az augusztusi kongresszus sem pusztán a tudományt szolgálja. Szeretnénk, ha a hallgatók belekóstolnának a nemzetközi teológiai élet világába, ahol kapcsolatokat építhetnek és új gondolatokra tehetnek szert.

Szükségünk van a teológusok és hittanárok új generációira, hiszen ők nemcsak a hagyományt viszik tovább, hanem új víziókkal is gazdagítják az Egyházat.

Ezért is támogatjuk ingyenes szállással és étkezéssel az előadást vállaló kollégák részvételét.

– A Pécsi Egyházmegye milyen módon támogatja a konferenciát?

– Egy ilyen méretű rendezvény megvalósítása lehetetlen lenne a megyéspüspök és a Pécsi Egyházmegye támogatása nélkül. A plenáris előadásoknak a Magtár Látogatóközpont nagyterme ad otthont, az esti fogadást a Dóm Kőtárban tartjuk, a szekcióknak főiskolánk épülete, a kongresszust záró szentmisének pedig a Székesegyház ad helyet. Nagy öröm, hogy a rendezvényt a Pécsi Egyházmegye is magáénak érzi és mindenben számíthatunk a támogatására.

– Végül szeretném megkérdezni, mivel sokakat foglalkoztat: Rektor Úr is készül előadással?

– Hagyomány szerint a kongresszus nyitónapján az ESCT alelnöke tart egy beszédet, melyben megfogalmazza a konferencia célját és a legfontosabb kérdéseket. Szeretném, ha a résztvevők lélekben és gondolatban is egymásra találnának.

Ha sikerrel járunk, talán egy lélekben gazdagabb Európa megszületéséhez járulhatunk hozzá.

Forrás és fotó: PPHF

Magyar Kurír