Peter Seewald, XVI. Benedek német életrajzírója felfedte a pápa lemondásának okát: álmatlanság

A hír először a német Focus magazinban jelent meg. Azt írja, hogy az október 28-án kelt levelében XVI. Benedek pápa megemlítette lemondásának okát: „az álmatlanság, amely a kölni Ifjúsági Világtalálkozó óta megszakítás nélkül kísér engem”. Seewald megerősítette a hírt a Német Katolikus Hírügynökségnek (KNA).

Az Ifjúsági Világtalálkozó 2005 augusztusában lett megrendezve Kölnben. Benedek pápát 2005. április 19-én választották meg.

A pápa a levélben azt írta, hogy az akkori személyes orvosa által felírt „erős gyógyszerek” kezdetben hatottak, és biztosították, hogy pápaként „rendelkezésre álljon”.

Azonban, hamarosan a készítmények már nem érték el a kívánt hatást, és „egyre kevésbé voltak képesek biztosítani” pápai szolgálatának folytatását.

Végül arról is beszámolt, hogy a mexikói és kubai útja során, 2012 márciusában súlyos incidens történt. A mexikói látogatás első éjszakáját követő reggelen a zsebkendőjéért nyúlt, és azt vette észre, hogy az „teljesen vérrel volt átitatva. Biztos nekimentem valaminek a fürdőszobában, és elestem”. Elmondta, hogy egy sebésznek szerencsére sikerült úgy ellátnia, hogy a sérülések nem voltak láthatók.

Benedek pápa mexikói hálószobájában történt balesetéről nem sokkal a látogatás után a római újságírók tudomást szereztek, de nem ilyen részletességgel. Az eset után a pápa azt írta, hogy új személyi orvosa sürgette az altatók számának csökkentését, és ragaszkodott ahhoz, hogy a jövőbeli külföldi utazások során csak reggelente jelenhessen meg a nyilvánosság előtt. Benedek szerint egyértelmű volt számára, hogy ezek az orvosilag indokolt korlátozások „csak rövid ideig alkalmazhatók”.

XVI. Benedek következő nagyobb külföldi útja a 2013 júliusában Rio de Janeiróban megrendezésre kerülő Ifjúsági Világtalálkozó lett volna. Elmondása szerint a mexikó-kubai út után tudta, hogy már nem fog tudni „megbirkózni” ezzel a találkozóval, ezért úgy tervezte lemondását, hogy egy „új pápa” utazhasson Rióba.

A levélben XVI. Benedek pápa hangsúlyozta, hogy „józan és megfontolt mérlegelés” után jutott arra a döntésre, hogy lemond, mert tudta, hogy már nem képes megfelelően gyakorolni tisztségét.

Peter Seewald azt mondta a KNA-nak, hogy „XVI. Benedek élete során nem akart nagy visszhangot kelteni lemondásának személyes körülményeiről, amit a kimerültségével indokolt”. A német életrajzíró megjegyezte, hogy sajnos még halála után is folytatódnak a találgatások e döntés egyéb lehetséges okairól. Hozzátette, hogy „a zsarolásról és a rá gyakorolt nyomásról szóló pletykák nem hagytak alább”, és azt is felvetették, hogy a Vatileaks-ügy volt az igazi ok. Seewald – akiről köztudott volt, hogy nagyon közel áll Benedekhez –, azt mondta a KNA-nak, hogy mindezért kötelességének érezte, hogy közzétegye a német pápa kórtörténetéből rá bízott döntő részletet. Majd így folytatta:

„Remélem, hogy ezzel végre eloszlanak az összeesküvés-elméletek és a téves találgatások”.

Benedek lemondása egészségügyi okokból történt – hangsúlyozta Seewald –, „ahogy azt lemondó nyilatkozatában is kijelentette”.

