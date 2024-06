Szelíd kismotorosok vonultak fel Nyírlugoson

Gyermeknap alkalmából szerettük volna ezt a hagyományt folytatni, amihez rendőri biztosítást is kaptunk, illetve kísértek bennünket motorokkal, chopperekkel, robogókkal felnőttek is, akik Ignácz András lelkiigazgatónk meghívását elfogadták. Idén első alkalommal köszönthettünk női motorosokat is kísérőink között, illetve a legfiatalabb crossmotoros egy harmadik osztályos tanuló volt.

A gyerekek nagy izgalommal készültek az eseményre, felsorakoztak a körforgalomba, és dudálva, csengetve, „bömbölve” egyszerre indultunk el több mint százan a közösségi házba, ahol folytatódtak a vidám programok. Felvonulásunk örömében a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskola diákjaival és pedagógusaival osztoztunk, akik az út két oldalán sorakozva buzdították a kicsiket.

A két keréken guruló forgatag a közösségi ház parkolójáig hömpölygött, ahol a nagymotorosok előtt felsorakoztak ovisaink, és emléklappal köszöntük meg minden kísérőnek, hogy részvételével gazdagabbá, izgalmasabbá tette napunkat.

Szusszanásnyi pihenő után kezdetét vette a Mozgó Mozi Kft. vetítése, amelyen az óvodások a nyírlugosi Görögkatolikus Micimackó Bölcsőde apróságaival közösen a Bogyó és Babóca című mesefilmet nézték meg. A vetítések közötti szünetben minden gyermek részére friss popcorn és ásványvíz állt rendelkezésre, ami biztosította a gyerekeknek a teljes „mozizás” élményét.

Nagy öröm számunkra, hogy gyermeknapi hagyományunkban városunk görögkatolikus általános iskolája és bölcsődéje is részt vett, hiszen így együtt éltük át a családiasság és testvériesség érzését.

Szöveg: Hudákné Krekk Anita

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Madarászné Olajos Csilla



Magyar Kurír