Piarista konfráter lett Felföldi László püspök

Hazai – 2025. november 27., csütörtök | 13:05
7

November 25-én ünnepi patrocíniumi szentmisét mutattak be a kecskeméti Piarista Gimnáziumban. A szertartást az iskola egykori diákja (1979), Felföldi László pécsi püspök celebrálta. Nagy Attila tartományi asszisztens a szertartás végén Carles Gil i Sauger generális által Rómában kiállított konfráteri diplomát adott át a főpásztornak, amely a rendhez fűződő kapcsolat különleges elismerése.

„Minthogy számtalan alkalommal önzetlenül segítetted a Piarista Rendet, és tanúságot tettél iránta való őszinte szeretetedről, barátságunk és hálánk jele ez a konfráteri diploma. Ennek adományozásával befogadunk a piarista atyák lelki családjába. Ez a testvériség legyen biztos záloga annak, hogy egykor a mennyben Istenünk nagy családjának is tagjai leszünk, együtt mindazokkal, akik az Egyházban Kalazanci Szent Józsefet tekintik atyjuknak!” – olvasható az oklevélben, melynek átvételével Felföldi László püspök még szorosabban kapcsolódik a piarista közösség nagy családjához és lelkiségéhez, megerősítve azt a lelki és szellemi köteléket, amelyet kecskeméti piarista gimnáziumi évei óta hűséggel őriz.

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: KePi Stúdió

Magyar Kurír

#szerzetesek

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató