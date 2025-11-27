Piarista konfráter lett Felföldi László püspök

„Minthogy számtalan alkalommal önzetlenül segítetted a Piarista Rendet, és tanúságot tettél iránta való őszinte szeretetedről, barátságunk és hálánk jele ez a konfráteri diploma. Ennek adományozásával befogadunk a piarista atyák lelki családjába. Ez a testvériség legyen biztos záloga annak, hogy egykor a mennyben Istenünk nagy családjának is tagjai leszünk, együtt mindazokkal, akik az Egyházban Kalazanci Szent Józsefet tekintik atyjuknak!” – olvasható az oklevélben, melynek átvételével Felföldi László püspök még szorosabban kapcsolódik a piarista közösség nagy családjához és lelkiségéhez, megerősítve azt a lelki és szellemi köteléket, amelyet kecskeméti piarista gimnáziumi évei óta hűséggel őriz.

Forrás: Piarista Rend Magyar Tartománya

Fotó: KePi Stúdió

Magyar Kurír