Posztumusz Szent Márton-díjat kapott Rudan Mária, az emberi méltóság szószólója

Idén a díjat az alapítók – a Pannonhalmi Főapátság, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok és a Herendi Porcelánmanufaktúra – a Reménysugár a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítványnak adományozták.

Továbbá posztumusz részesült az elismerésben Rudan Mária (1982–2022) a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája Emberi méltóság projektjének egykori vezetője.

A díjakat Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében adták át.

Ahogy Hortobágyi T. Cirill főapát köszöntőbeszédében fogalmazott: „Tours-i Szent Márton Krisztus-központú beszéde, szívének jósága, békéje és irgalma minden korban megérintette az embereket és meghatározta életüket. Az ő nyomán levették ösztönös előítéleteiket, önzésüket és agressziójukat, s a szívükbe vésett példa átírta a génekbe vésett magatartásmódokat.” Majd hozzátette:

Meggyőződésem, hogy nekünk sincs más módunk. Le kell vetnünk a régi embert ösztönös cselekedeteivel együtt, és jóságot, irgalmat és békét kell magunkra öltenünk.”

Végül azt kívánta az egybegyűlteknek, hogy a találkozásból kölcsönösen erőt merítsenek a jósághoz, a békéhez és az irgalomhoz.

Az eseményen Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatója mondott ünnepi beszédet. Bemutatta II. József úgynevezett úti oltárát. Mint mondta, az oltár azért kerül Szent Márton hegyére, hogy „egy olyan helyen legyen, ahol segíthet megérteni az egyes emberek szándékait és a tágabb közösség viszonyát – benne katolikusokkal, protestánsokkal, különböző politikai és ideológiai álláspontok képviselőivel – s mindezt Isten feltételezett akaratának összefüggésében”.

A pannonhalmi bazilika középkori felújításának és felszentelésének idei jubileumára utalva így fogalmazott: „800 évre visszatekintve a pannonhalmi bencés közösség megbízható kalauzunk lehet földi utazásunk során – türelemre intve mindnyájunkat, ha eszünk esetleg, mint annak idején Józsefé is – túl sietősre fogná.”

Az úti oltárt 2024 novemberétől a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum gyűjteményében helyezik el.

Több mint két évtizedes hagyomány már a Pannonhalmi Főapátságban, hogy a monostor védőszentjének, Szent Mártonnak ünnepén Szent Márton-díjat adományoz. A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok attól a céltól vezérelve alapította a kitüntetést, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk, kulturális értékeink, továbbá a megvalósított szociális elkötelezettség minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon-térség egyedülálló adottságait, és elismerje a fenti célokat szolgáló kimagasló emberi teljesítményt.

Az alapítók 2024-ben egyhangú döntéssel Szent Márton-díjat adományoztak a szegedi Reménysugár a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítványnak, amelyet a kuratórium elnöke, Kovács Dénes vett át.

„Nekünk, keresztényeknek minden emberben Jézust kell látnunk és keresnünk. A Reménysugár Alapítvány minden gyermekben azt a szenvedőt látja, akinek próbálják visszaadni az élet szeretetének lehetőségét. Mi ez, ha nem egy tiszta Szent Márton-i küldetés? Vajon mennyit segítettek az évtizedek alatt ide adományozott fél köpenyek? Egyszerre sokat és keveset.

Egymásra rakódtak ezek a fél köpönyegek és lépésről lépésre hoztak létre egy olyan szegletet a világban, ahol a szenvedőket a vállukra veszik.

Napról napra, hónapról hónapra, évről évre” – hangzott el a laudációban.

Az alapító édesapa – Lukács János – kezdeményezéséhez magánemberek és cégek százai csatlakoztak az elmúlt 28 évben. Az elsődleges cél az volt, hogy a gyógyulni érkező gyerekeknek és szüleiknek az otthonuk helyett otthont biztosítsanak életük legbizonytalanabb időszakában, abban a 8–12 hónapban, amit a Tisza-parti klinika falai között töltenek. A 6-8 ágyas kórtermek helyett ma már tizennégy gyermeket tudnak gyógyítani úgy, hogy mindegyikük külön szobában lakik egy szülője társaságában. A tárgyi feltételek javításában hatalmas szerepet vállalt az alapítvány, amely az osztály átépítéséhez, felszereléséhez szükséges költségek döntő részét biztosította.

A munka messze nem ért még véget. Orvosi műszerek vásárlása, kórtermek berendezéseinek bővítése, játszólehetőségek kialakítása, a szülők életvitelszerű bent tartózkodásához szükséges eszközök vásárlása, továbbképzések, csapatépítések szervezése, a gyógyult gyerekek és családjaik, valamint a kezelés alatt álló gyermekek és családjaik számára találkozási lehetőségek szervezése – ez a mindennapi megoldandó feladatok listája. Klinikai körülmények között is biztosítani kell a vendégszeretetet. És még valamit, ami ennél is fontosabb: a hitet és a reményt. „A Reménysugár Alapítvány egy kicsit meg tudta változtatni és jobbá tenni a világot. Sok apróbb és nagyobb, Szent Mártonhoz méltó cselekedettel” – hangzott el a méltatásban.

2024-ben az alapítók egy további személyt is kitüntettek a Szent Márton-díjjal. Posztumusz részesült az elismerésben Rudan Mária, a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája Emberi méltóság projektének egykori vezetője. Mária fájdalmasan fiatalon hunyt el, férjét és három kisgyermekét hátrahagyva.

Munkássága egybeforrott egy nagyon sokszor hangoztatott, de teljes mélységében nagyon ritkán megértett szókapcsolattal: az emberi méltósággal. Azon kevesek közé tartozott, aki értette és szolgálta ezt az ügyet.

Öt éve, 2019 tavaszán fontos, az első ilyen tematikájú konferencia zajlott a Katolikus Pedagógiai Intézetben. A Gyermekeink védelmében címmel szervezett esemény társszervezője az Ignáci Pedagógiai Műhely akkori szakmai vezetője volt. Többször hozzászólt. Okosan, érzékenyen, a téma iránti mély alázattal és elköteleződéssel érvelt. Nem vádaskodott, nem ítélkezett, mert a legszélesebben értelmezte az emberi méltóságot. Amiben a másik ember, a nem hívő, a jóakaró méltósága is benne foglaltatik – hangzott el a méltatásban.

„Szemlélete és munkássága az emberi méltóságra alapult, amely istenképiségünkből fakad, éppen ezért minden embert megillet. Ezt az Istentől kapott méltóságot és a teljes embert állította figyelme középpontjába.

Feladatát nem csupán a közvéleményben nagy visszhangot keltő szexuális visszaélések megelőzésében látta, hanem foglalkozott minden más lelki vagy fizikai bántalmazással is, amely az emberi méltóságot sérti.

Fájdalmasan és mélyen érintette, megviselte minden visszaélési ügy. Nagyon érzékeny volt mind Egyháza, mind az egyes emberek sérülékenysége iránt.”

Ahogy az a laudációban elhangzott, Rudan Mária éveken keresztül segített megfogalmazni és formába önteni a szerzetesközösségeknek az emberi méltóság szolgálatát. A legnehezebbet, a szemléletváltást szerette volna előidézni. Azért tartott már a kezdetektől diákoknak műhelymunkákat, hogy tudják védeni magukat és a sérülékenyeket. Tudta, hogy a sérülésektől nem lehet megmenteni senkit, de a sebeket gyógyítani kötelességünk. „Mindössze negyven év adatott neki és négy év az emberi méltóság ügyének előmozdításában. De tudjuk, ott vár ránk, az örök húsvét örömében, a mennyek országában.” Rudan Mária nevében házastársa, Csókay György vette át a kitüntetést.

Az ünnep minden évben arra is alkalmat nyújt, hogy a vendégek betekintsenek a főapátság különleges kincseibe. Így volt ez idén is. A meghívottak megtekinthették a monostor legfőbb szentereklyéit, valamint II. Józsefnek az ünnepségen átadott triptichonját. Továbbá négy olyan több száz éves könyvet is bemutattak, amelyek örökbefogadásra várnak. Az örökbefogadás és a támogatás révén a főapátság restaurálni szeretné az egyedi és értékes könyvritkaságokat. A most bemutatott kötetek között van egy orosz ortodox liturgikus könyv, amely a négy evangéliumot tartalmazza vasárnapokra, hétköznapokra és egyes ünnepekre.

A könyvtest ép, bár a kötet csonka, a vége hiányzik. Az utolsó sorokban a kiadásra vonatkozó adatok olvashatók: „A Szent Szinodus [!] áldásával, engedélyével nyomtatott ki a Szent Evangélium a cári városban, Moszkvában, a Szinodus Nyomdájában, a világ teremtésétől számított 7308. évben, az Isten Igéjének a test szerint való születésétől számított 1841. év szeptember hónapjában.”

Az I. világháború végén Oroszországban kitört a nagy októberi szocialista forradalom, és megindult a keresztény hit, illetve a pravoszláv vallás elleni harc. Az orosz templomok berendezését, felszerelését, beleértve a liturgikus könyveket is kiszórták a templomokból, szemétre dobták vagy megsemmisítették.

A háború alatt orosz fogságba esett magyar katonák egy része a forradalom kitörése után kiszabadult, és elindult haza. Közülük néhányan – jámbor keresztény hívők – útközben rátaláltak a templomi felszerelésekre, liturgikus könyvekre, és vállalva a terheket és fáradságot, hazahozták ezeket az értékeket.

A Pannonhalmán őrzött kötetet egy a felvidéki Kürt községből származó kiszabadult hadifogoly hozta magával. Úgy 80-85 évvel később az egyik unokája akadt rá a kötetre a padláson, és odaadta egy lánykori barátnőjének, mert azt sejtette, hogy ez neki – vallásos lévén – értéket jelent. Ez a barátnő egy bencés diák – Treuer Sebestyén – felesége volt. A könyv 2008-ben Domnanovich Ábel egykori bencéshez került, 2011-ben ő adta Várszegi Asztrik főapátnak.

A könyv fémborítású fatáblás kötésű, melyet a kötet előlapján tűzzománc berakások díszítenek. Ezek a berakások az ószláv, ortodox köteteken szokásos ábrázolások: a négy sarokban a négy evangélista, középen a Golgota vagy a feltámadás ábrázolása – ezen a köteten az utóbbi. A hátlapon középen az angyali üdvözlet jelenete látható. A fémkötés – különösen a tűzzománc berakások – sérült. A restauráltatás költsége 3,5 millió forint.

Az est folyamán bemutatott további három kötet – Karthauzi Szent Dénes 1533-ban Kölnben megjelent magyarázatai a vasárnapi evangéliumokhoz és szentleckékhez, Michael Lochmayr teológus és a kánonjog professzora Hagenauban, 1500. március 24-én kiadott szentekről szóló prédikációi és Kempis Tamás élete és művei Nürnbergben nyomtatott ősnyomtatvány kiadása, mely 1494. november 29-én került ki a nyomdából – már örökbefogadókra talált.

A könyvekről bővebben a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár honlapján olvashatnak.

A Pannonhalmi Főapátság egy különleges program támogatására is hívta a jelenlévőket. Arra biztatták őket, hogy csatlakozzanak a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjainak gyűjtéséhez. Ők a „Bazilika 800” jubileumi évet lezáró ünnepi programsorozathoz csatlakozva egy projekthét keretein belül bolhapiacot, árverést tartottak, konyhákat működtettek, és a gyűjtés teljes bevételét Kerecsend és Nagydém rászorulói számára ajánlották fel. A két település részt vesz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált Felzárkózó települések programban. Kerecsendért a Világítani Fogok Egyesület, míg Nagydémért a Pannonhalmi Főapátság vállalt felelősséget és segítenek a rászorulóknak hátrányaik leküzdésében.

A jótékonysági akcióhoz karácsonyig, azaz december 24-ig bárki csatlakozhat. A pannonhalmi Szent Márton-bazilikánál kihelyezett adományoszlopon, vagy a Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány számlájára utalva tudják támogatni a diákok jótékonysági akcióját. Név: Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány. Számlaszám: 10700031-72640850-51100005. Közlemény: Felzárkózó települések támogatása

A Szent Márton-hétről bővebben a gimnázium honlapján számoltak be.

