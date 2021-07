Kereszténység, értelmiségi küldetés, hazaszeretet – ezen értékek mentén működő, átfogó ismereteket és lelki elmélyülést nyújtó, tíz hónapos képzésre pótfelvételit hirdet az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia. Idén ősszel indul a harmadik évfolyam, amire 21–30 év közötti keresztény értelmiségi fiatalok jelentkezését várják az Akadémia honlapján. A program a képzés résztvevői számára teljesen költségmentes, a hallgatók tanulmányuk során teljes ellátás mellett havi ösztöndíjban is részesülnek.

A tíz hónapos program három alappillére a tíz tanulmányi modul, az oktatási egységeket megszakító tanulmányutak és a bentlakásos kollégiumi élet. A széleskörű képzés a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden területét lefedi.

Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Akadémián kiemelt szempont a hallgatók minőségi és korszerű képzésének biztosítása, ennek megfelelően az oktatók a szakmájukban legmagasabban kvalifikált előadók, neves professzorok.

A háromhetes oktatási egységeket a határon túli magyar területekre és belföldre irányuló tanulmányutak teszik még élménygazdagabbá.

Végül szintén fontos alapelve az akadémiának, hogy a közösségi lét és az együttélés jelentősen befolyásolja a tanulmányokat, a világnézeti és lelki fejlődést, ezért a képzés is bentlakásos rendszerű, szakkollégiumi formában zajlik. A piliscsabai intézmény természetközelsége tökéletesen harmonikus hátteret biztosít az elmélyült munkához.

Ahogy az elmúlt években, most is nagy szeretettel várják a határon túli magyar fiatalok jelentkezését is a képzésre. További részletek az Akadémia honlapján olvashatók.

Bővebb információt ITT találnak az érdeklődők. Jelentkezni ITT lehetséges.

Az Akadémia Facebook-oldala ITT található.

Kapcsolat: info@szenttamasakademia.hu

Forrás és fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Akadémia



