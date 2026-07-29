Próbáld a hit szívét átadni – Egyházmegyei ministránstábor Celldömölkön

„Ha csak egy táborba mehetnék el, ez lenne az” – mondtam tavaly, és a véleményem azóta sem változott. Immáron második alkalommal került megrendezésre az egyházmegyei mininstránstábor, amelynek a celldömölki kolostor adott otthont.

A lelki feltöltődést Szántó Adrián atya prédikációi és tanításai nyújtották, amelyekről az Oltáriszentség jelenlétében is tudtunk elmélkedni. A szentségimádási éjszakát többen is megemlítették mint legkedvesebb emlékeik egyikét.

Az elkövetkezendő napokban a résztvevők két csapatba rendeződve mutattak be egy-egy szentet: Szent Carlo Acutist és Boldog Brenner Jánost. Mindenki nagyon odafigyelő és szorgalmas volt, a két előadás mellé még rajzok is készültek róluk. A kézműveskedés azonban nem állt meg itt, a fiatalok rengeteg rózsafüzért csináltak a hét során, amelyek elkészítéséhez sok türelemre és kitartásra volt szükség.

Természetesen kikapcsolódásra is volt idő, így a csapat többször is ellátogatott a celli Vulkán Fürdőbe, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. További izgalmakat a számháborús küzdelmek adtak.

Az esték is nagyon jól teltek, rendszerint szentmisével kezdtünk, vacsoráztunk, majd közösségi program következett. A miséken Sára nővér, illetve a köré szerveződött zenekar nyújtott zenei szolgálatot, ami a tábor végére ötfősre nőtte ki magát. A dalok gyönyörűen szóltak, megható volt őket hallgatni.

Csütörtökön Kati néni megismertette velünk a celldömölki búcsújáróhelyet, amelynek történelmét,illetve a templomban lévő kiállítást is bemutatta.

Este ellátogatott hozzánk Székely János szombathelyi megyéspüspök, amiért nagyon hálásak vagyunk.

A vacsorák után táncoltunk, énekeltünk vagy sütögettünk, mindez persze fergeteges hangulattal társult.

A viccek, a mély beszélgetések, az önfeledt nevetések és magát a tábort körülövező derű számomra arról árulkodik, hogy ez a hét mindenki számára feledhetetlen volt. A Jóisten kegyelme különösen érezhető, amikor egy ennyire jó társaság tud együtt időt tölteni.

Szöveg: Horváth Sára résztvevő (ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium)

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír