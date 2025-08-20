Fejlesztések a katolikus rendezvényturizmusért – Projektmegnyitót tartottak Krasznabélteken

A kétnapos programsorozatot megnyitó koncelebrált szentmisét augusztus 16-án Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök mutatta be a krasznabélteki Szent László-templomban.

Koncelebrált Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök, valamint Németh István püspöki titkár és az esperesi kerület lelkipásztorai.

A közös imádság a projekt szellemiségét hangsúlyozta: a határon túli együttműködés és a közösségi értékek megerősítését.

„Különös alkalom ez a mai. Három egyházmegye, a debrecen-nyíregyházi latin, a görögkatolikus nyíregyházi és a szatmári egyházmegye vezetői, képviselői, a polgári hatóságok vezetői, a pályázat munkatársai, a krasznabélteki plébánia hívő közössége és mindazok, akik szívükön viselik a templomaik jövőjét, egy szívvel, lélekkel állunk itt, Isten színe előtt – fogalmazott szentbeszéde elején Schönberger Jenő püspök. – Ugyanakkor

itt állunk az előtt a küszöb előtt, amelyen átlépve elindul egy nagy közös vállalkozás: templomaink megújítása nemcsak kőből és téglából, hanem remélhetőleg lélekből és szeretetből is.”

Templomaink falai sok mindent láttak: kereszteléseket, esküvőket, temetéseket, ünnepeket és csendes imádságokat.

Templomaink tanúk, hogy elődjeink az Urat választották,

és minden áldozatra készek voltak, hogy az Isten iránti szeretetüket bizonyítsák azzal, hogy felépítették, díszítették és gondozták, sok áldozat árán is, a templomot – mondta a főpásztor. – Már nem elődjeinkről, hanem rólunk van szó, és ma

mi is kimondjuk, hogy az Urat akarjuk szolgálni. „És ezt a szolgálatot kőbe, vakolatba, új tetőbe és felújított templomaink oltáraiba írjuk,

ezzel is bizonyítva Isten iránti szeretetünket.”

Templomainkat nemcsak magunknak újítjuk fel, hanem a jövőnek – hogy a következő nemzedéknek is legyen méltó helyük, ahol találkozhatnak Istennel, hogy a mai gyerekek, majd itt találják meg életük iránytűjét.

A templom felújítása nem pusztán építkezés; ez hitünk továbbadásának egyik formája.

„Ezért is különleges, hogy három egyházmegye összefog ebben a munkában – emelte ki a szatmári megyéspüspök. – A történelem során sokszor láttuk: amikor Isten népe egységben cselekszik, nagy dolgokra képes.”

„Kérjük együtt Isten áldását erre a projektre, a munkát végző kezekre, az adományozókra és minden emberre, aki szívből, lélekből hozzátesz valamit ehhez a nagy, közös munkálathoz, hogy a felújított templomainkban újra és újra felcsendülhessen a gyermekek imája, a hívek éneke, és

minden tégla, minden gerenda hirdesse: az Úr, ami Istenünk, őt szolgáljuk, őt imádjuk, neki akarunk engedelmeskedni”

– hangzott el Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök szentbeszédében.

A koncelebrált püspöki szentmise után a program köszöntőkkel, a projekt bemutatásával, valamint kulturális eseményekkel folytatódott a krasznabélteki Szent László-templomban és a település központjában.

A szentmisét követő előadások során mindhárom egyházmegye ismertette saját projektjét.

Krasznabélteken a helyi templom külső felújítása valósul meg. Tiszavasváriban a templom teljes külső és belső rekonstrukciójára kerül sor. Nyíregyházán pedig egy új látogatói központ kialakítása segíti majd a vallási turizmus fejlődését.

A bemutatók rávilágítottak: a kezdeményezés nemcsak az épített örökség megőrzését szolgálja, hanem hozzájárul a hitélet megerősítéséhez és a rendezvényturizmus bővítéséhez is a határ menti térségben.

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyét Németh István püspöki titkár, Béres Nándor gazdasági igazgató, Béres Diána jogtanácsos és Némethné Székely Julianna oktatási igazgató képviselte.

Jelen voltak a tiszavasvári egyházközség hívei is, akik autóbusszal érkeztek a rendezvényre

A hivatalos program után a résztvevők bekapcsolódtak a krasznabélteki szőlő- és borfesztivál eseményeibe. A hagyományos fúvószenekari felvonuláshoz idén a tiszavasvári zenekar is csatlakozott.

Szöveg: Leiszt Máté

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír