Pünkösd ünnepe egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be pünkösd ünnepén, május 31-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban.



A főpásztor homíliájában pünkösd ünnepének arról a mély mondanivalójáról fejtette ki gondolatait, amelyet ő maga, valamint Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Fekete Károly református püspök és Fabiny Tamás evangélikus püspök a Szentlélek kiáradásának ünnepére videoüzenetben fogalmaztak meg. Palánki Ferenc hangsúlyozta, a közös pünkösdi üzenetnek az volt a célja, hogy megmutassák az egységre, közösségre való törekvésüket, és tanúságot tegyenek arról, hogy mindezt a Szentlélek munkálja bennük és közöttük.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Május 31-én, pünkösdvasárnap Erdő Péter bíboros, prímás celebrált szentmisét az aznap újranyitott esztergomi bazilikában.

„A feltámadásnak, Krisztus megváltó áldozatának a gyümölcse és a záloga a Szentlélek. Az evangéliumban úgy olvastuk, hogy Jézus már a feltámadása után azt mondja a tanítványoknak: Vegyétek a Szentlelket!, most pedig ilyen feltűnő formában jelenik meg előttünk a kiáradásnak ez a nagyszerű története – hívta fel rá a figyelmet a főpásztor. – Teli van ez mélységes utalásokkal az üdvösségünk történetére. Mert hát ez az emeleti terem, hol is van? Mi van ott a földszinten? Ha meghallgatjuk Szent Péter pünkösdi beszédét, szó esik benne – ugye különös – Dávid sírjáról. Ha elmegyünk Jeruzsálembe, ott láthatjuk egyazon épületben, a földszinten Dávid király sziklasírját, amit a hívő zsidók ma is ott tisztelnek, és az emeleti termet, az utolsó vacsora és a Pünkösd csodájának színhelyét hagyományunk szerint. Igen, több emelete, több szintje van ennek a történetnek, Isten történetének az emberiségben.”

Hajdúdorogi Főegyházmegye

„No de ki tette bölccsé a halászokat?” – tette föl a kérdést Kocsis Fülöp metropolita május 31-én a debreceni főszékesegyházban. Mint mondta: „kézenfekvőnek tűnik a válasz, hiszen a pünkösdi tropárban ezt énekeljük: Áldott vagy te, Krisztus Istenünk, ki a halászokat bölcsekké tetted. Ez ugye nyilvánvaló. Mondhatnánk. Hiszen kiválasztotta a tanítványokat, tanította őket, ők voltak azok, akik minden tanítást hallhattak.”

Fülöp atya így folytatta, keresve a választ a kérdésre: „Ennek ellenére mégis úgy néz ki, hogy mégsem sikerült őket bölcsekké tenni. Emlékezzünk csak vissza: föltámadás után bezárkóztak, féltek, két tanítványa el is indult hazafelé. Sőt: Jézus még utánuk is megy, és próbálja nekik elmagyarázni az Írást, 40 napig még velük marad, de mégsem tűnik úgy, hogy eljutottak volna erre a nagy bölcsességre. Aztán Jézus fölmegy a mennybe, és véget ér a történet, ennyi volt – gondolhatják az apostolok... Nyilvánvalóan nem ez történik, és ebben rejlik a bölcsesség. Mert amikor Krisztus fölmegy a Mennybe, akkor nem lezárult a földi történet, hanem elkezdődött az égi valóság! Erről beszélt, hogy közel van az Isten országa! Ez az igazi bölcsesség! De hát ki segít abban, hogy fölfogjuk ezt a valóságot, hogy az Isten velünk van mindennap, a világ végezetéig?”

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz püspök a Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki székesegyházban pünkösdhétfőn mutatott be Szent Liturgiát.

„Védőmaszkos testvéreimre tekintve hetek óta több-kevesebb sikerrel próbálom azonosítani az ismert arcokat, személyeket. S most pünkösdkor az jutott eszembe, hogy a Szentlélek az »arc nélküli Isten«. Jézus Krisztus alakja – megtestesülése okán – jól megragadható, emberileg könnyen megközelíthető. Ő azt mondta: „Aki engem látott, az Atyát is látta” (Jn 14,9). ... A Lélek azonban »nem nyert arcot« sem a Szentírásban, sem az egyházi hagyományban. Voltak ugyan kísérletek emberként való megjelenítésére, de akkor is a Szentháromságon belül, Ábrahám három vendégének mintájára ábrázolták (mint Andrej Rubljov híres ikonján) – ám a Szentlélek emberforma arca még itt is „arctalan”, nincs önálló karaktere, egyénisége, pontosan ugyanolyan, mint a másik kettő. Nem véletlen, hogy az egyház idővel meg is tiltotta a Lélek emberként való ábrázolását, mivel az nem adta, nem adhatta vissza azt a gazdagságot, amelyet a Szentírás kinyilatkoztat róla.”

Nyíregyházi Egyházmegye

Az ének talán nem szállt olyan áradón, a fények visszafogottak voltak: a maszkok a hívek hangját, a belső felújítás a templomtér ragyogását tompította kissé, de a Szentlélek eljövetelének ünnepét a korlátozások enyhítésének következtében már sokan töltötték együtt a Szent Miklós-székesegyházban Nyíregyházán.

A püspöki Szent Liturgia a virágokkal, gyertyákkal ékesített templomban azzal kezdődött, hogy Szocska A. Ábel megyéspüspök felolvasóvá avatta Szikora Gábor papnövendéket, aki eddig külföldön folytatott tanulmányokat.

A tanítványokhoz hasonlóan mi is hajlamosak vagyunk kialakítani egy saját egyházképet, istenképet, van egy saját elképzelésünk a szertartásról, a családról, az életről, de vajon megkérdezzük-e magunktól, hogy ez az elképzelés megegyezik-e az Isten akaratával – vitte közelebb Szocska Ábel kérdésével pünkösd üzenetéhez a híveket. Az Úr ugyanis azt is megengedi időről időre, hogy összedőljön ez a kép, s a Szentlélek újraépíthessen egy olyat, mely Krisztustól való.

Váci Egyházmegye

A járványügyi helyzetre vonatkozó püspöki rendelkezések betartása mellett, a hívek jelenlétében mutatott be szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök május 31-én, pünkösdvasárnap a váci székesegyházban.

A megyéspüspök pünkösdöt a húsvéti öröm beteljesedésének nevezte. Homíliájában az ünnep kialakulásáról, történetiségéről és jelentőségéről elmélkedett.

A pünkösdi csodát költői szimbolika írja le: a szél és a tűz a fő elemek. Az apostolok pünkösdi történetét könnyebb megértenünk, ha arra gondolunk, ami a Biblia szerint Mózes idejében történt a Sínai-hegynél. Mindkét esemény külső jelei, szimbólumai hasonlóak: a tűz, a láng, a mennydörgés Isten jelenlétének szimbólumai.

Az Apostolok Cselekedeteiben megtalálható leírásokban ezek a jelek az apostolok bensőjében történt átalakulásokat szimbolizálják. A szélzúgás, a vihar azt jelenti, hogy olyan természetfölötti esemény történt a tanítványokkal, amely a vihar sodró lendületével, erejével kisöpörte szívükből az önzést, a gőgöt, a pénzsóvárságot, az érzékiséget. Ez a vihar megtisztította emberségüket.

