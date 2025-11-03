Püspöki áldás a megújult székesfehérvári Szentháromság-temető papi parcellájára

Hazai – 2025. november 3., hétfő | 20:54
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával és a Katolikus Szeretetszolgálat gondozásában megújultak a papi sírok Székesfehérváron, a Szentháromság-temetőben (népszerű nevén Hosszú temetőben). November 1-jén, mindenszentek ünnepén Spányi Antal megyéspüspök szentmisét mutatott be a temető kápolnájában mindazokért, akik a papi parcellában nyugszanak.

„Szentjeinkről, akik ott vannak már a mennyországban, tudjuk, hogy az Istentől megajándékozottság örömében és békéjében teltek napjaik itt a földön. Az atyák, akik a papi otthonban találtak végső nyugalmat, az üldöztetésben, a megaláztatásban, a mellőzöttség elviselésében is képesek voltak ezt a békét szívükben hordozni” – mondta szentbeszédében a főpásztor.

„Akik itt vagyunk, sokan emlékezünk egy-egy atyára, akit ismerhettünk. Tudjuk, hogy az imádság, az erényes élet, a másokra való odafigyelés, a lelkipásztori buzgóság mind-mind jellemezte őket. Adja az Úr, hogy ott legyenek ők is a mennyben, és a szent életű üdvözültek közösségében kapjanak helyet” – tette hozzá a püspök.

A szentmisét követően a főpásztor megáldotta a temetőben a felújított papi sírokat.

A közös imádságon Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója és Barna Tímea, az Országos Papi Otthon vezetője is részt vett.

A székesfehérvári papi parcellában leginkább azok a papok nyugszanak, akik életük végéhez közeledve a Katolikus Szeretetszolgálat által fenntartott Országos Papi Otthon lakói voltak.

Tizenkét egyházmegye és több szerzetesrend papjai nyugszanak itt, mintegy kétszázharminc papi sír található a temetőben.

A sírok megújításán túl az Országos Papi Otthon munkatársai vállalták, hogy a későbbiek során is karbantartják a sírokat.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye/Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió/Körtvélyes Tivadar

#egyházmegyék #papi hivatás

