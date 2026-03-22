Püspöki áldásban részesültek Szent József ünnepén az édesapák Székesfehérváron

Adjunk hálát érte, tanuljunk tőle és kérjük segítő közbenjárását – szólította fel a főpásztor a jelen levő apákat.



A megyéspüspök a szentmisében felidézte Ferenc pápa gondolatait Szent Józsefről, hogy tiszteletét megerősítve buzdítsa az apákat, forduljanak hozzá bizalommal közbenjárásért. „Szent József az üdvösségtörténet különleges személyisége. Olyan valaki, aki az Isten örök tervében jelen volt, s aki küldetését nemcsak elfogadta, hanem miként Mária is, hűségesen és következetesen, élete végéig teljesítette. Életét nagyjából mindannyian ismerjük, bár az evangéliumok kevés nyomot hagytak róla. Amit tudunk, azt gondolom, minden hívő, templomba járó embernek példaértékű. De nézhetjük őt úgy is, mint akinek köze van az életünkhöz, aki korunk embere lehetne. Hiszen megtapasztalta a kételyeket, a csalódást, a próbatételt, a menekülés félelmét, a mindennapi élet küzdelmét, a megélhetésért vívott harcot, s nyilván megtapasztalta a gyengeséget is és a halállal való szembenézés nagyon sajátos élményét. De Isten hű szolgájaként mindenhez volt ereje.”



A főpásztor beszédében kiemelte, hogy Szent József az igaz ember példaképe, lelkisége, az Isten Lelke által vezérelt belső engedelmesség megélése ma is követendő érték a hívők körében. „Készek vagyunk-e? Egyre inkább Isten jelenlétében élni, az ő közelségét észrevenni. Észrevenni nem csak az örömben, a sikerben, de a próbatételben, a keresztben egyaránt és a gyengeségben is vele járni az életet. Amikor Szent József közbenjárását kérjük, azt gondolom, akkor járunk el helyesen, ha mindannyian azért imádkozunk, hogy az életünk az övéhez hasonlóan Isten jelenlétében teljék. Hogy fölfedezzük a velünk járó, a bennünket szerető Istent, az élet keresztjeihez erőt adó Istent. Vagyis engedjük, hogy az Isten az életünknek ne egy epizódszereplője legyen. Szent József közbenjárására adja meg nekünk az Úr mindazt a kegyelmet, amire szükségünk van, hogy másokat is erősítsünk, másokat is segítsünk, és másokat is tudjunk Isten felé elvezetni” – zárta beszédét.

Szép hagyománya van Fehérváron annak, hogy az édesapák és a nagyapák Szent József napján püspöki áldásban részesülnek. A templom idén is zsúfolásig megtelt, hogy a családfők kegyelmekben megerősödve térhessenek haza.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Kornél, Kovács Marcell

Magyar Kurír