Püspöki szentmisével ünnepelték Kőszegen a Kálvária templom megújulását

Szentbeszédében a főpásztor Krisztus keresztjének titkáról beszélt. Mint mondta, Krisztus keresztje arra tanít bennünket, hogyan hordozzuk el a magunk életének keresztjeit. Vannak emberek akik sok nehézséget hittel, bizalommal hordoznak, és vannak olyanok is, akik sokkal kisebb terhek alatt is összeomlanak.

A püspök szerint kétfajta ember van: vannak, akik tudják, hogy Istentől kapták az életet és hozzá a szeretetet – ők minden napban az új lehetőséget látják és bőségesen megajándékozottnak érzik magukat; velük szemben mások megfosztottnak érzik magukat, vagy azt érzik, hogy az élet nem adja meg nekik, ami jár – ők panaszkodnak, maguk körül forognak, másokat vádolnak.

A kereszt alatt állók is tanítanak minket. Mária tudja, hogy a kereszten is Isten cselekszik. Így ő nem is ment a sírhoz, mert tudta, hogy a fia él.

Nem kell feltétlenül megérteni a kapott keresztet és a miérteket. Isten nevel és alakít, sokat akar az életünkből kihozni. Nagylelkűvé, önzetlenné akar nevelni minket. A sokszor zárt szívünket meg akarja nyitni.

Székely János predikációját ITT visszahallgathatják.

A szentmise végén Sarkadi Márton műemlékes szakmai koordinátor ismertette a templom történetét, valamint köszönetet mondott mindazoknak, akik a felújításban részt vettek.

Előadása után Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára idézte fel, hogyan indultak a kőszegi felújítások.

Végül Kirner Zoltán SDB plébános egy visszaemlékezést olvasott fel, amit egy kőszegi hívőtől kapott, aki részt vett a Kálvária templom 1947. évi tűzvésze utáni újjáépítésben.

Ezt a visszaemlékezést IDE kattintva hallgathatják vissza.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



