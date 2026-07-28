Püspöki szentmisével ünnepelték a nagyszülők és idősek világnapját a szatmári székesegyházban

Külhoni – 2026. július 28., kedd | 10:24
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A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Kórházpasztorációs Irodája közös ünneplést szervezett Szatmárnémetiben július 26-án, a nagyszülők és idősek világnapján, amelyet Ferenc pápa hat évvel ezelőtt vezetett be. Az ünnepet minden évben Szent Joachim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek és Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához legközelebb eső vasárnap tartja az Egyház.

Július 26-án a szatmárnémeti székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök a nagyszülőkért és idősekért ajánlotta fel.

Köszöntőjében a főpásztor kiemelte, hogy az időskor nem a haszontalanság, hanem a bölcsesség, a tanúságtétel és a beteljesedés ideje.

Homíliájában a megyéspüspök a vasárnapi olvasmányok alapján arra kereste a választ, mi az ember életének valódi kincse. Salamon király példáján keresztül rámutatott, hogy az igazi bölcsesség Isten akaratának felismerése és követése.

Szent Pál szavai arra emlékeztetnek, hogy Isten a nehézségekből is képes jót kihozni, míg az evangélium kincsről és igazgyöngyről szóló példázatai azt hirdetik, hogy a legnagyobb érték maga Krisztus és az Isten országa – hangsúlyozta Schönberger Jenő püspök.

A nagyszülők, az idősek életükkel tanúsítják ezt az igazságot. Ők adják tovább a hitet, az imádságot és a családi emlékezetet, ezért jelenlétük pótolhatatlan a családban és az Egyházban.

A főpásztor arra buzdította a fiatalokat, hogy keressék nagyszüleik társaságát, hallgassák meg életük történeteit, és becsüljék meg bölcsességüket.

A felajánlási körmenetben nagyszülők, unokák, gyermekek és a Kórházpasztorációs Iroda vezetője szimbolikus ajándékokat – Szentírást, növényt, virágcsokrot, takarót, valamint kenyeret és bort – vittek az oltárhoz. Az ajándékok a hit, a remény, a hála, a gondoskodó szeretet és az Istenre bízott élet jelképei voltak.

A szentmise végén Schönberger Jenő püspök külön áldást kért a nagyszülőkre, az idősekre és családjaikra.

A nagyszülők és idősek világnapját a szatmári egyházmegye számos plébániáján ünnepi szentmisével tették emlékezetessé.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

#időskor #ünnepek

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