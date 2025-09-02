Püspöki szentmisével vette kezdetét az új tanév a geszterédi katolikus iskolában

A szertartás előtt a nyolcadikos diákok ünnepélyesen kísérték be az első osztályosokat a templomba, ezzel is jelezve a közösségbe való befogadásukat.
A főpásztort az iskola tanulói köszöntötték. A szentmisén koncelebrált Kerekes László geszterédi plébános és iskolalelkész, valamint Németh István püspöki titkár.
Palánki Ferenc homíliájában a reményről és annak alapjáról beszélt.
A szentmisét követően tartották meg a hivatalos tanévnyitót. Az ünnepi műsorban a diákok versekkel köszöntötték a tanévet, majd a nyolcadikosok az iskola nyakkendőjének felkötésével hivatalosan is befogadták az első osztályos kisdiákokat.
Molnár Regina főigazgató ünnepi beszédében köszöntötte a tanulókat, szülőket és pedagógusokat, majd hivatalosan is megnyitotta a 2025/26-os tanévet a Szent Anna-iskolában.
